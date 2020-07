il 10 agosto Donnafugata Music&Wine, vino e musica per calici di stelle

Una serata da Mille e una Notte con una straordinaria degustazione vino-cibo ed un’inedita performance del Donnafugata Music&Wine in collaborazione con Fondazione The Brass Group. Il 10 di Agosto a Contessa Entellina, torna il connubio Arte e Vino, proponendo ai wine-lovers, un evento speciale e coinvolgente.

Da oltre 20 anni, per Calici di Stelle, la Tenuta di Donnafugata a Contessa Entellina si accende di luci, suoni e colori.

La notte di San Lorenzo è diventata nel tempo un’esperienza di festa all’aria aperta, per riscoprire insieme il piacere della convivialità più ricercata. Per tantissimi appassionati Calici di stelle è l’appuntamento indetto dal Movimento Nazionale Turismo del Vino più atteso dell’estate.

Per dare continuità alla tradizionale accoglienza riservata ai winelovers, quest’anno Donnafugata in considerazione degli spazi e delle esigenze di sicurezza dovute alle prescrizioni dell’ultimo DPCM a causa dell‘emergenza sanitaria globale, conferma l’evento del 10 agosto con un format diverso e per un numero limitato di persone: una full immersion nella natura siciliana, dalla vigna all’affascinante giardino di famiglia, all’insegna dell’eleganza e della sicurezza. Un’esperienza da “Mille e una Notte” per celebrare l’incontro del vino con la musica e con il cibo, nei luoghi dove è nata Donnafugata.



Da winemaker dell’azienda di famiglia, Antonio Rallo presenterà la sua selezione delle più prestigiose etichette di Donnafugata, tra le quali alcune annate storiche ormai fuori commercio e testimoni di un’eccellenza artigianale di straordinaria longevità.Tra queste annate pregiate troviamo Vigna di Gabri 2011 in formato magnum, alcune bottiglie imperdibili del Chiarandà 2006, tra i bianchi storici dell’azienda siciliana. Presente anche Vittoria, una delle più recenti realtà produttive di Donnafugata in Sicilia, che con il Bell’Assai – Frappato vendemmia 2018 – interpreta uno dei territori di più lunga tradizione viticola.

Per chi ama i grandi rossi, la degustazione proporrà due campioni di eleganza e longevità: un prodigioso Tancredi 1998 magnum e un rarissimo Mille e una Notte 1996, icona di Donnafugata. Non mancherà l’Etna e le sue espressioni più territoriali con il Sul Vulcano rosato, vendemmia 2019 e Fragore vendemmia 2017 presentata in anteprima. Infine, Pantelleria, con un vino principe dei vini dolci, il passito Ben Ryé 2013.Calici di Stelle sarà, così, l’occasione per degustare piccole produzioni di pregio da vigneti e territori unici: l’Etna, Vittoria, Contessa Entellina e Pantelleria. Grande attenzione sarà dedicata agli abbinamenti vino-cibo sapientemente studiati per l’evento.

A rendere ancora più preziosa ed imperdibile questa edizione di Calici di Stelle, José Rallo e il “Donnafugata Music&Wine”: un’esperienza multisensoriale unica. Josè Rallo voce solista, dopo il Blue Note di New York e l’evento al Museo dell’Acropoli di Atene, proporrà un’inedita performance del Donnafugata Music&Wine: un’esperienza multisensoriale che abbina ad ogni vino, un brano musicale il cui andamento ritmico accompagna le sensazioni della degustazione. José Rallo presenterà alcuni brani inediti, appena registrati al Regio Teatro Santa Cecilia del Brass Group di Palermo. Dopo l’esperienza discografica con l’Orchestra Jazz Siciliana nel 2007, The Brass Group ritorna a collaborare al Donnafugata Music&Wine, per il terzo CD della band che vedrà la luce prossimamente. Ancora una volta la voce di Josè Rallo ha trovato compagni di viaggio in alcuni maestri della Fondazione: Diego Spitaleri e Fabio Lannino che curano anche la direzione musicale del progetto, Sebastiano Alioto e Vito Giordano. Completano il cast i musicisti Vincenzo Favara, storico amico del Brass che si occupa anche della produzione del cd, Vincenzo Toscano ed Ermanno Nuzzo.

Un’esperienza en plein air e in piena sicurezza. Donnafugata ha come propria priorità il benessere dei propri clienti e collaboratori. Grazie al supporto di un team di esperti, sono stati curati tutti i dettagli organizzativi di Calici di Stelle 2020, al fine di applicare le specifiche linee guida sulla sicurezza e garantire un’esperienza confortevole e sicura a tutti i partecipanti. La degustazione vino-cibo si svolgerà in giardino e sarà garantito il distanziamento dei posti a sedere.