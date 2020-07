1 agosto aperitivo al tramonto con i vini della Cantina funaro

Dopo il successo dello scorso anno, torna “Calici nel Bosco”, un ciclo di incontri dedicati agli enoappassionati. Si comincia sabato 1 agosto con i vini della Cantina Funaro.

Quello delle escursioni in mezzo alla Natura, per molti, rappresenta un mondo riservato solo a coloro i quali con le scarpe da trekking e lo zaino in spalla sembrano esserci nati. In realtà, anche i più pigri possono godere dei benefici di una passeggiata all’aria aperta che, oltre che al corpo, fa bene anche alla mente soprattutto dopo il lungo periodo di lockdown dovuto all‘emergenza sanitaria globale.

C’è un luogo all’interno del Parco NaturAvventura Finestrelle a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, dove tutto ciò è possibile grazie alla incrollabile volontà di tre esperti ambientali, due sorelle , Adriana e Roberta, e Manuel , i quali hanno deciso di fare della propria passione per l’ambiente anche il proprio lavoro. Da educatori e consulenti ambientali e guide escursionistiche i tre hanno deciso, nel 2014, di investire nell’idea innovativa di creare nella Sicilia occidentale il primo centro di Educazione Ambientale con un Parco Avventura sicuro al 100%.

Ma il Parco Avventura Finestrelle non è solo avventura. Intende essere, piuttosto, un vero e proprio “quartier generale”, fulcro di una fitta rete di collaborazioni con le attività del comprensorio al fine di mettere in atto la filosofia di sviluppo locale e sostenibilità globale del parco. Sono nate così, nel tempo, iniziative parallele che, accanto alle classiche escursioni, possano avvicinare all’attività all’aria aperta anche un target differente.

Tra queste c’è l’idea di usare questo splendido teatro naturale come palcoscenico per valorizzare anche le piccole realtà territoriali, come le cantine e le aziende che rappresentano il volano dell’economia locale.

Così dopo una passeggiata nel bosco, nel tardo pomeriggio, condotta da una esperta guida escursionistica attraverso il Bosco Finestrelle e la Riserva Naturale “Grotta di S.Ninfa”, i partecipanti avranno l’occasione di fare una degustazione guidata di alcune etichette provenienti dalle cantine locali per poi concludere con un ricco aperitivo al tramonto, a base di prodotti del territorio. Si comincia il prossimo sabato 1 agosto con alcune etichette della Cantina Funaro.

L’azienda di Santa Ninfa che grazie alla particolare attenzione che, da sempre, ha riservato al biologico,dopo aver ottenuto, l’inserimento all’interno della “Guida Vini Bio – Edizione 2019/2020” proprio in questi giorni è reduce dall’ennesimo riconoscimento per l’inserimento dello “Spumante Metodo Classico Biologico / Extra Brut / Millesimato / 2015″, all’interno della guida del Vinitaly “5StarWine – Selezione dei migliori vini italiani -Wine Without Walls 2020” che ne conferma l’alta qualità incoronando questo “Metodo Classico” tra i migliori di Sicilia.L’azienda agricola si estende per 85 ettari di superficie, tra i comuni di Salemi e Santa Ninfa, in provincia di Trapani, in una zona a spiccato indirizzo vitivinicolo compresa tra i 150 e i 450 metri s.l.m. dove sono coltivate con impegno e dedizione sia varietà autoctone quali Inzolia, Cataratto, Grillo, Zibibbo, Nero d’Avola e Perricone, che internazionali, quali Chardonnay, Muller Thurgau, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon. In questa occasione verranno degustate tre etichette dell’azienda, due bianchi e un rosso, a cui verranno proposti in abbinamento alcune gustose pietanze a base di prodotti provenienti dalle aziende locali.

Menù aperitivo

Pisci ri terra, Panelle e crocchè

In abbinamento Viveur – Cantina Funaro

Formaggi misti, patate al forno, olive “conzate”, taboulè con verdure, frittata di erbe

In abbinamento Mondura -Cantina Funaro

Caponata, bruschette al pomodoro, salumi misti

In abbinamento Fontana dei Grilli – Cantina Funaro

Il costo è di 15 euro a persona (10 euro per i bambini) e include anche l’escursione.

Per info e prenotazioni 320 6120209