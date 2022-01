Carbone della Befana, l’ultimo dolce delle feste natalizie

Maria Paola Scaletta di

05/01/2022

Il carbone della befana è davvero l’ultimo dolce delle feste natalizie. Perché, come dice il vecchio adagio, l’Epifania tutte le feste porta via. Il carbone dolce della Befana si può preparare facilmente in casa. Prima di passare alla ricetta, ecco alcuni spunti per capire il senso di questa tradizione. La leggenda racconta di una donna anziana che porta dolciumi ai bambini buoni e carbone a quelli che hanno fatto dispetto. La magia avviene la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Perché la Befana lascia questi doni nella calza? La storia qui si ricollega all’arrivo dei Re Magi. Diretti a Betlemme i Magi non riuscivano a trovare la mangiatoia. Chiesero informazioni a un’anziana, incontrata lungo la strada. La donna, pur sapendo che i Magi si stavano recando dal piccolo Gesù, non volle andare con loro. Ma poi si pentì della decisione e preparò un cestino ricco di dolci da donare ai Magi, nella speranza di incontrarli. Bussò a ogni casa e ad ogni bambino incontrato regalò dei doni. Da allora la tradizione vuole la Befana in giro per il mondo a regalare dolci. Ai bambini tocca mettere sull’uscio di casa calze e scarpe per la vecchia signora: per usarle se ne avesse avuto bisogno o per riempirle di dolci. Carbone della Befana, gli ingredienti per prepararlo 500 gr di zucchero semolato 100 gr di zucchero a velo acqua (circa 100 gr) qb coloranti alimentari in polvere (nero) qb Carbone della Befana, la ricetta per prepararlo Mettete 300 grammi di zucchero semolato in una padella antiaderente e aggiungete acqua sufficiente a ricoprirlo tutto e fatelo caramellare a fuoco medio. E’ importante non girare lo zucchero all’interno della padella durante la caramellizzazione. Mentre lo zucchero si caramella preparate la glassa nera. Montate a neve ferma l’albume con l’aiuto delle fruste elettriche, quindi aggiungete i 200 grammi di zucchero semolato rimanenti e un pizzico di colorante alimentare nero. Infine aggiungete anche lo zucchero a velo e amalgamate il tutto. Appena lo zucchero nella padella comincerà ad assumere un colore bruno intenso, unite la glassa nera appena preparata e abbassate la fiamma. Mescolate fino a quando il composto comincerà a gonfiarsi. A quel punto versatelo subito in uno stampo alto da plumcake foderato con carta forno e livellatelo con l’aiuto di un cucchiaio. Lasciatelo raffreddare per farlo indurire. Passate 3 ore, toglietelo dallo stampo e mettetelo su un tagliere. Fatelo a pezzi aiutandovi con un batticarne e mettetelo nelle calze dei vostri bambini.

