Una ricetta strong ricca di ogni ben di Dio

Le lasagne napoletane sono un piatto unico che secondo la tradizione si cucina il giorno dell’Epifania e si ripropone per Carnevale, il giorno del martedì grasso. Ma da tempo, ormai, questa pietanza è diventata anche un classico del giorno di Natale.

Le lasagne napoletane sono completamente diverse da quelle tradizionali. Nella versione napoletana, questo piatto unico è farcito con polpette, costine di maiale, uova sode, ricotta, mozzarella e pecorino. Senza dimenticare il classico ragù napoletano da far cuocere lentamente. Insomma, questo piatto unico è uno choc calorico, da maneggiare con cura. La ricetta sembra risalire al 1700. La storia racconta che Re Ferdinando II delle due Sicilia venisse chiamato il Re Lasagna proprio per il suo amore per questa ricetta.

Gli ingredienti per le lasagne napoletane

Per le lasagne base servono

300 gr di sfoglie di lasagne

400 gr di fior di latte

3 uova

400 gr di ricotta romana

100 gr di pecorino

150 gr di costine di maiale

1 salsiccia

250 gr di muscolo di manzo

50 gr di pancetta

1 cipolla

1 carota

1 costa di sedano

1/2 bicchiere di vino rosso

1,5 lt di passata di pomodoro

sale

olio di oliva extravergine

ed infine l’elenco di quel che serve per fare le polpettine

250 gr di carne macinata

1 uovo

1 fetta di pane

20 gr di parmigiano

sale

olio di semi

La ricetta per preparare le lasagne alla napoletana

Si inizia col preparare il ragù. In una casseruola con dell’olio fate appassire il trito di cipolla, sedano e carota assieme alla pancetta a cubetti. Aggiungete quindi la carne e fatela cuocere per qualche minuto. A questo punto mettete il vino e fatelo sfumare rigirando anche la carne di tanto in tanto. Inserite anche la passata di pomodoro e mescolate. al momento in cui il sugo riprende a bollire abbassate al minimo la fiamma e fate cuocere lentamente per 4 ore. Quando sarà pronto sollevate i pezzi di carne più grossi e teneteli da parte.

Dopo aver curato la preparazione del ragù, si passa a comporre le polpette. In una ciotola unite la carne macinata, l’uovo, il pane a tocchetti, parmigiano e sale. Amalgamate bene e formate con le mani tante piccolissime polpette. Friggete le polpette, in olio bollente.

Adesso vanno unite le preparazioni. Mettete la ricotta in una ciotola ed aggiungetegli una parte di sugo per poterla lavorare con una forchetta.

Passiamo alla precottura della pasta. Cuocete per qualche minuto in acqua bollente salata, con aggiunta di qualche goccia di olio, le sfoglie. Man mano che saranno cotte sollevatele e mettete ad asciugare su di un canovaccio pulito. Nel frattempo bollite le uova per 10 minuti in un pentolino con dell’acqua. Quindi sbucciatele e tagliatele a fette. Preparate la composizione del piatto cospargendo la pirofila con un mestolo di ragù. Adagiate quindi il primo strato di sfoglie e ricopritelo con della ricotta. Aggiungete quindi il fior di latte a tocchetti e poi le uova. Ripetete i passaggi mettendo anche le polpette e la spolverata di pecorino. Ricoprite nuovamente mettendo ricotta e passata di pomodoro. Terminate con una spolverata di pecorino ed cuocete in forno già caldo a 200 °C circa 30 minuti.