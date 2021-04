La giornalista tv ai fornelli con passione siciliana

Diletta Leotta ai fornelli con una ricetta della tradizione siciliana: le lasagne alla norma

Diletta Leotta, conduttrice tv di Dazn, è rimasta legata alla sue origini siciliana e si cimenta con un piatto di lasagne siciliane

Questa ricetta è una variazione dei rigatoni alla Norma, un classico della cucina catanese

Leotta ci racconta alcuni segreti di famiglia per la perfetta riuscita del piatto

Diletta Leotta, volto e voce del campionato di calcio su Dazn, mostra tutte le sue capacità tecniche in cucina. La conduttrice tv di origine siciliana, mostra il suo amore per la sua terra, preparando questa ricetta. Le ha chiamate le lasagne di Nonna Elena, ma in realtà è un classico della cucina catanese: si tratta delle lasagne alla Norma.

I segreti di Diletta Leotta per le lasagne di Nonna Elena

Prima di friggere le melanzane, Diletta chiama la madre:”Perchè prima di friggerle, devo mettere le melanzane a bagno con acqua salata?” La risposta è senza esitazioni: “per far sì che le melanzane non risultino amare”.

Altro segreto delle lasagne della famiglia Leotta è legato a come assemblare la pasta. Gli strati, spiega la conduttrice tv, vanno “incapizzati”, ovvero vanno ben pressati e disposti in modo compatto.

Diletta Leotta non ha mai nascosto il suo grande amore per la nonna materna Elena. A Sanremo, nel 2020, con Nonna Elena che assisteva seduta in platea, la conduttrice catanese le dedicò un monologo.

Ecco gli ingredienti per le lasagne preparate da Diletta Leotta

1,5 l Passata di pomodoro

1 spicchio Aglio

q.b. Olio di oliva

2 foglie Basilico

1 pizzico Pepe nero

4 Melanzane

300 g Scamorza (provola)

150 g Ricotta salata (infornata)

1 pacco lasagne fresche o secche

Come preparare le lasagne di Nonna Elena (alla Norma)

Versate, in una pentola circa 2 cucchiai di olio d’oliva e in questo fate soffriggere lo spicchio di aglio. Dopo, aggiungete la salsa di pomodoro. Salate, pepate e aggiungete il basilico. Cuocete per circa 30 minuti a fuoco basso.

Tagliate le melanzane a fette o a dadini e friggetele in olio di semi. Fatele scolare su carta assorbente. Tagliate a cubetti la provola e mettetela da parte.

Adesso, iniziate a comporre le Lasagne alla norma.Versate, in una pirofila da forno, un po’ di sugo di pomodoro poi fate uno strato con le lasagne. Sulla pasta versate altro sugo di pomodoro, un po’ di melanzane fritte a dadini, formaggio filante e ricotta salata grattugiata. Dopo, mettete nuovamente un po’ di sugo di pomodoro, su tutti gli ingredienti e chiudete, il primo strato, con altri fogli di pasta. Ripete nuovamente il procedimento, fino a terminare gli ingredienti a disposizione. Sull’ultimo strato, quello esterno mettete: salsa di pomodoro, melanzane e formaggio filante.

Cuocete le lasagne in forno caldo per circa 30 minuti a 190°. Dopo la cottura sfornate e servitele, cospargendo ogni porzione con un pò di ricotta salata grattugiata.