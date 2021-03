Un classico catanese in versione gourmet

Norma rivisitata da Gaglio. A Trazzera cucina il comico Claudio Batta

La Norma è primo piatto classico della cucina catanese. Oggi con un tocco gourmet: pomodori secchi al posto della salsa e bavette invece dei rigatoni

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

La Norma rivisitata dallo chef Gianvito Gaglio: questa la ricetta presentata oggi da Trazzera, il cooking show più divertente del mondo. Ospite della quarta puntata del programma, l’attore e artista milanese Claudio Batta. Milanese, Batta è una delle star di Zelig. I suoi personaggi, come l’enigmista calabrese Capocenere, sono diventati un cult.

Che la pasta alla Norma sia un piatto afrodisiaco lo sapevamo già. Ma ai fornelli di Trazzera, oggi, è successo di tutto. Non appena messo piede in cucina, Claudio Batta si è cimentato nel tentativo di sedurre Sonia Hamza con il suo humour paradossale: “tu che fai nel weekend?”. Sonia scoppia a ridere e Claudio accetta il colpo e si arrende: “va bene, lasciamo perdere”.

Ma Batta non demorde . Così quando si giunge al canonico taglio della melanzana, alla nostra conduttrice scappa la battuta. “Ma tu sei uno bravo in Cucina?”. Il comico non perde l’occasione e si lancia di nuovo: “io ti ringrazio, dammi un bacetto…”. E si continuerà così per tutta la puntata. Tra risate, melenzane sfrigolanti e sorsi di Birra Ribadi.

La protagonista della puntata, però, è la ricetta resa celebre dal compositore catanese Vincenzo Bellini. Gianvito Gaglio l’ha rivisitata, senza tradire il suo spirito “siculo”. Come formato di pasta, chef Gaglio ha scelto delle bavette. Al posto della salsa, sono stati usati dei pomodori secchi trasformati in una morbida crema. Una fonduta al latte fa da base alla ricetta pensata dallo chef.

Per realizzare questa piccola opera d’arte, potete seguire i passaggi in questo video:

https://www.facebook.com/blogsicilia/videos/471926134174062/

Ecco gli ingredienti per la pasta alla Norma cucinata da Claudio Batta

400 gr di bavette

280 gr di patè pomodoro secco

n° 2 melanzane

180 gr ricotta al forno

200 gr latte intero

n° 1 mazzetto basilico

n° 1 spicchio aglio

sale e pepe , qb

Per chi vuole mantenere fede alla tradizione, ecco la ricetta tipica della Norma che si prepara a Catania

Per preparare la pasta alla Norma per prima cosa tagliate i pomodori a quadrotti e metteteli in una padella con olio e aglio. Lasciateli ammorbidire per circa 20 minuti con basilico, sale, pepe e mezzo cucchiaino di zucchero; questo punto togliete i pomodori dal fuoco e passateli al passaverdure. Rimettete il sugo di pomodoro sul fuoco e fatelo asciugare fino ad ottenere la giusta consistenza. Tagliate poi le melanzane a quadrotti di medie dimensioni. Friggete le melanzane così tagliate. Scolatele molto bene così da avere una frittura ben asciutta. Cuocete la pasta e conditela con il sugo di pomodoro. Servitela e aggiungete direttamente nel singolo piatto le melanzane e una grattuggiata di ricotta salata