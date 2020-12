Ricetta presentata a Trazzera, la rubrica social tv di Blogsicilia e Bruno Ribadi

Brociolone, la versione light dello chef Gianvito Gaglio

Il brociolone è un piatto tipico delle feste per i palermitani. Per “Trazzera”, la rubrica tv di Blosicilia, ecco la ricetta dello chef Gianvito Gaglio

La ricetta originale del brociolone prevede un ripieno di carne tritata, uova, prosciutto, piselli e caciocavallo. Lo chef Gaglio ha rivisitato questo piatto sublime con eccellenze siciliane come il lardo di maialino nero dei Nebrodi, i mandarini di Ciaculli e la leggendaria Birra bianca di Bruno Ribadi

Il segreto del brociolino è farlo raffreddare dopo la cottura per renderlo compatto e omogeneo

Il brociolone è una ricetta siciliana tipica per le feste. Lo cheg Gianvito Gaglio lo ha trasformato in “brociolino”, una versione light. Gianvito Gaglio, allievo di Antonino Cannavacciolo, direttamente da Villa Crespi è sbarcato a Trazzera per questa preparazione “light”.

Si tratta di un classico rivisitato. Perchè il brociolone a Palermo tutti sanno cosa sia.E’ la ricetta di carne preferita dai palermitani. Molti lo chiamano banalmente falsomagro, quasi a volere connotare le sue caratteristiche. Per spiegare cosa sia il brociolone, basti spiegare che si tratta di avvolgere della carne di manzo, fino a farla diventare uno scrigno da riempire con una farcia. Il suo sapore inconfondibile lo ha fatto diventare un classico, ambasciatore del food made in Palermo.

E’ proprio la farcia a fare la differenza. Non esiste una regola assoluta per il ripieno del brociolone. La versione base della farcia prevede “soltanto” altra carne trita, uova sode, piselli, caciocavallo grattugiato e a dadini, carote e un po’ di pangrattato. Ma nella case palermitane il brociolone è sinonimo di fantasia. Può essere arricchito con spinaci, mortadella, salame, prosciutto, uvetta e pinoli, lardo, provolone. Insomma, una bomba calorica. Per questo Gaglio propone una versione light ma egualmente ricca di sapore.

Ecco gli ingredienti per la versione del brociolino light.

Fesa di manzo tagliata a fette (300 grammi)

Lardo maialino nero dei nebrodi

Due uova

Una foglia di lattuga romana

Brodo

Tre mandarini

Sale e pepe

Una bottiglia di birra bianca Bruno Ribadi



Per preparare il brociolino light seguiamo le indicazioni di Gianvito Gaglio.

Prendete una fetta di manzo e stendetela per bene. Tuffate la foglia di lattuga nel brodo per darle un colore verde splendente. Riscaldate una padella con olio evo e mettete un pizzico di sale. Friggete un uovo. A questo punto mettete la foglia di lattuga sulla carne, aggiungete due fettine del lardo di maialino nero e ponete sopra anche l’uovo fritto. Arrotolate il tutto fino a formare un fagottino. Scottate la carne in padella per farla rosolare bene bene. Quando è pronta fatela riposare per rilasciare i grassi. A questo punto spremete il succo di tre mandarini e fatelo sobbollire in padella con un tocco abbondante di birra bianca Bruno Ribadi. Tagliate a metà il fagottino e bagnatelo con la salsa al mandarino e alla birra. Guarnite il piatto con degli spicchi di mandarino bagnati precedentemente nella salsa.