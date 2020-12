La ricetta è un classico della cucina palermitana

Brociolone, il rotolo di carne che a Palermo vuol dire Natale

Il brociolone è un fagotto di carne da farcire a piacimento e servire quasi freddo e tagliato a fette

La ricetta originale prevede un ripieno di carne tritata, uova, prosciutto, piselli e caciocavallo

Il segreto del brociolone è farlo raffreddare dopo la cottura per renderlo compatto e omogeneo

Brociolone: a Palermo tutti sanno cosa sia. E’ la ricetta di carne preferita dai palermitani. Molti lo chiamano banalmente falsomagro, quasi a volere connotare le sue caratteristiche. Per spiegare cosa sia il brociolone, basti spiegare che si tratta di avvolgere della carne di manzo, fino a farla diventare uno scrigno da riempire con una farcia. Il suo sapore inconfondibile lo ha fatto diventare un classico, ambasciatore del food made in Palermo.

E’ proprio la farcia a fare la differenza. Non esiste una regola assoluta per il ripieno del brociolone. La versione base della farcia prevede “soltanto” altra carne trita, uova sode, piselli, caciocavallo grattugiato e a dadini, carote e un po’ di pangrattato. Ma nella case palermitane il brociolone è sinonimo di fantasia. Può essere arricchito con spinaci, mortadella, salame, prosciutto, uvetta e pinoli, lardo, provolone. Insomma, una bomba calorica.

Ecco gli ingredienti per la versione basic del brociolone.

400 gr di fesa di manzo

150 gr di tritato di vitello

50 gr di caciocavallo grattugiato

100 gr di caciocavallo fresco

1 bicchiere di vino bianco

30 gr di pangrattato

200 gr di concentrato di pomodoro

5 uova

1 cipolla

1 carota

1 ciuffo di prezzemolo

2 rametti di rosmarino

1 pizzico di noce moscata

olio EVO

sale

pepe

Per preparare il brociolone, iniziate a preparare la carne trita del ripieno. Mettetela in una ciotola insieme alle uova e amalgamate tutto. Aggiungete il pangrattato, il trito di prezzemolo, il caciocavallo a dadini, il caciocavallo grattugiato, il rosmarino sminuzzato, la noce moscata, sale e pepe. Stendete la fetta di carne e disponete l’impasto su tutta la fetta. Aggiungete la carota tagliata a listarelle e le uova sode a fettine. Girate la carne per formare un rotolo e legatelo con lo spago per alimenti.

Versate dell’olio evo in un tegame e fate appassire leggermente il trito di cipolla. Adagiate il rotolo di carne e fatelo rosolare bene da tutti i lati. Serve a chiudere la carne ed a caramellare i suoi zuccheri. Quando la carne è ben rosolata sfumate con il vino. Nel frattempo in una ciotola sciogliete il concentrato di pomodoro con acqua calda e ricoprite la carne con quel liquido. Condite con sale e pepe e fate cuocere per 50 minuti. Appena cotto eliminate la rete di spago e lasciate raffreddare il brociolone. Quando si è raffreddato potete tagliarlo a fette e servirlo.