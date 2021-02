La melanzana diventa la base per una pizzetta da passare al forno

E’ una pianta tipicamente estiva ma ormai si trova sempre nei market alimentari

Per questa ricetta va usata la varietà che qui in Sicilia chiamiamo tunisina

Dalle melanzane si ottengono sostanze benefiche per curare la pelle e mantenerla giovane

Le pizzette di melanzane al forno sono un antipasto sfizioso da servire anche come un secondo piatto leggero. Sembra una classica parmigiana ma risultato e gusto sono completamente diversi. Ingrediente principale di questa ricetta è la melanzana, un frutto tipico della stagione estiva, ma che ormai si trova sempre negli scaffali dei supermercati. La melanzana è una grossa bacca che può variare di forma e colore a secondo la varietà. Appartiene alla famiglia delle solanacee, la stessa delle patate, dei pomodori, e dei peperoni. Le varietà di questa bacca si distinguono per la forma, allungata, tonda o ovale e per il colore. La polpa è carnosa, bianco-verdastro. Il sapore caratteristico è piuttosto pungente. Va consumata assolutamente cotta, perché cruda è sgradevole e tossica in quanto contiene solanina. La melanzana è ricca di nutrienti per la pelle e dalla sua polpa si estraggono sostanze per maschere per il viso.

Per fare la pizza con le melanzana vanno usate quelle tonde e di color viola scuro, quelle che chiamiamo tunisine. Grazie a questa scelta riuscirete ad ottenere delle belle fette tonde per una pizza come si deve.

Ecco gli ingredienti per le pizzette di melanzana

2 Melanzane globose (o tunisine)

400 g Polpa di pomodoro

q.b. Olio extravergine d’oliva

300 g Mozzarella

q.b. Origano

q.b. Sale

La preparazione di questa ricetta

Lavate e asciugate le melanzane, quindi spuntatele e tagliatele a fette regolari spesse un centimetro e mezzo circa. Con un coltello affilato incidete le fette appena in superficie con due o tre tagli leggeri (non dovete farli profondi insomma) Irrorate ogni fetta con un cucchiaino circa di olio extravergine d’oliva o poco più, quindi salate leggermente. Sistemate le fette di melanzane su una teglia rivestita da carta da forno, quindi infornatele a 200 °C in modalità statica per 15 minuti circa.

Nel frattempo preparate il condimento delle pizzette di melanzane. la polpa di pomodoro va schiacciata con una forchetta o un “colpo” di frullatore a immersione. Salate leggermente, quindi unite un cucchiaio di olio extravergine d’oliva e un pizzico di origano. Tagliate la mozzarella a cubetti. Trascorso il tempo di cottura, tirate fuori dal forno le melanzane, quindi coprite ciascuna con un cucchiaio di polpa di pomodoro, un po’ di mozzarella e ancora un pizzico di origano. Infornate ancora per qualche minuto fino a quando la mozzarella sarà ben sciolta. Sfornate le pizzette di melanzane, quindi fate riposare un paio di minuti e infine servitele ancora calde. Le pizzette di melanzana possono essere preparate con vari gusti. Al condimento base potete aggiungere acciughe, olive o pezzettini di salame o prosciutto.