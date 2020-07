La ricetta mediorientale di una crema perfetta per antipasti e contorni

Babaganoush? Dietro questo nome curioso si nasconde un piatto prelibato originario del Medio Oriente e del Nord Africa. E’ una crema di polpa di melanzane.

Per molti amanti della cucina il Babaganoush è considerato il “caviale di melanzane“. Si può preparare in diverse varianti.

Ridurre le melanzane in purea è un metodo tradizionale delle cucine africane e mediorientali.

Il babaganoush si prepara in poche semplici mosse, ottenendo un risultato dal gusto unico e deciso. Le melanzane vanno cotte in forno, poi basta ricavarne la polpa, condirla con olio, sale e pepe e aromatizzarla con del succo di limone, uno spicchio d’aglio e la tahina.

La tahina è un’altra tipica crema mediorientale, preparata con i semi di sesamo, che vengono macinati e lavorati fino ad ottenere una crema densa, impiegata nella preparazione di diversi condimenti.

Quando avete preparato la vostra purea a base di melanzane e tahina, unite al composto una spolverata di foglioline di menta tritata. L’erba darà una nota fresca a questo antipasto dal sapore marcato. Il babaganoush è ideale per accompagnare le falafel, le tipiche polpette a base di fave o ceci tritati, oppure la pita, il pane tondo e morbido, delle piccole schiacciatine, diffuso anche in Grecia oltre che in Medioriente.

Per preparare il babaganoush, iniziate lavando e asciugando accuratamente le melanzane. Dopodichè ponetele su una leccarda ricoperta di carta forno e cuocetele in forno statico preriscaldato a 180° per 1 ora e mezza.

Le melanzane vanno girate un paio di volte per farle cuocere bene su tutti i lati. Quando la buccia sarà raggrinzita e avranno raggiunto una consistenza molle, le melanzane vanno sfornate e incise con la punta di un coltello.

A questo punto scavate la polpa con un cucchiaio e mettete il composto in una ciotola capiente. Schiacciate tutto sino ad avere una crema omogenea, salate e pepate a piacere. Aggiungete l’olio extravergine di oliva e schiacciate uno spicchio d’aglio all’interno del composto. Un tocco di acidità al babaganoush va dato con qualche goccia di succo di limone. Qualche fogliolina di menta tritata completa la preparazione che va resa ancor più omogenea.

Ecco gli ingredienti per il babaganoush: 600 grammi di melanzane, 50 grammi di tahina, il succo di un limone, aglio, olio d’oliva evo, sale, pepe e menta.