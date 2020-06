In Sicilia, al ritorno dal mare, lo spuntino si fa così

In Sicilia esistono due inconfutabili verità. La prima è che le melanzane sono buone in qualsiasi modo le si prepari, la seconda, (che ad alcuni farà storcere il naso) è che non esiste altro modo per cuocerle se non quello di friggerle grazie al “coraggio” delle donne sicule che, da sempre, incuranti della calura estiva, sfidano padelle roventi e olio bollente divenendo delle vere e proprie “eroine”.

Una volta che, poi, la melanzana tocca la superficie dorata dell’olio si crea una magia difficile da spiegare a chi pensa di poter eguagliarne il sapore e la consistenza con metodi alternativi di cottura. Infatti la griglia o il forno lasciano questo ortaggio, tipico dell’estate siciliana, pallido, molle e poco gustoso, a differenza del color oro, della consistenza croccante e del gusto insuperabile regalato dalla frittura, sicuramente più calorica, ma anche più soddisfacente.

Per questo motivo, rompiamo gli indugi, e convinciamoci che se vogliamo preparare la parmigiana, la caponata e tutte le pietanze siciliane che hanno le melanzane come ingrediente principale, dobbiamo, inevitabilmente, essere disposti a friggerle. Una volta accettata questa realtà, possiamo dare sfogo alla nostra creatività in cucina. In questo caso preparando, ad esempio, dei gustosi involtini di melanzane ripieni di bucatini il cui gusto vi ricompenserà della fatica e del sudore che vi costerà la frittura delle melanzane, soprattutto se li gusterete, come vuole tradizione, freddi di ritorno dal mare.

Si tratta di un primo piatto tipico della tradizione siciliana, molto gustoso e saporito in cui le fette di melanzana, dopo essere state fritte, vengono farcite di pasta (di solito bucatini o ziti) condita con pomodoro e formaggio e poi arrotolate fino a formare degli involtini, che andranno fatti gratinare in forno per rendere la loro superficie croccante e il ripieno filante.

Involtini di melanzane con bucatini

Ingredienti (per 4 persone)

2 melanzane ovali grandi

300 gr bucatini (spaghetti o ziti)

500 ml passata di pomodoro

2 spicchi di aglio

sale e pepe q.b.

100 g primosale

2 cucchiai ricotta salata (o pecorino)

basilico fresco in foglie

Tagliate le melanzane a fette e salatele. Lasciatele riposare, dentro uno scolapasta, per circa 15 minuti in modo da far perdere loro l’acqua di vegetazione. Intanto fate soffriggere, in poco olio d’oliva, l’aglio e dopo qualche istante versatevi la passata di pomodoro. Salate, pepate e insaporite con qualche foglia di basilico. Fate cuocere per circa 15 minuti. A questo punto friggete le fette di melanzana, in olio di semi di girasole. Quindi fatele scolare su carta assorbente. Nel frattempo, portate a bollore una pentola con acqua salata e in questa cuocete i bucatini avendo cura di scolarli “al dente”. Quindi conditeli con la salsa di pomodoro. Adesso adagiate su ogni fetta di melanzana, un “mucchio” di bucatini al pomodoro. Al centro, della pasta, posizionate un pezzo di primosale. Arrotolate, formando un involtino. Sistemate, man mano, gli involtini di melanzane e pasta, in una teglia da forno. Quando avrete terminato, copriteli con la salsa di pomodoro che avrete lasciato da parte, spolverizzate la superficie con la ricotta salata grattugiata e cuocete in forno caldo a 190°per circa 15 minuti, fino a completa gratinatura. Servite gli involtini ancora caldi, oppure, gustateli successivamente. Saranno ottimi anche freddi.