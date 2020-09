Una ricetta semplice e gustosa per una cena leggera

La zuppa di pomodori arrosto è un modo originale e gustoso per portare a tavola il sapore del sole e della nostra terra. Il pomodoro ha un profumo unico ed è possibile usarlo in svariati modi e preparazioni.

La ricetta della zuppa di pomodori arrosto è davvero semplicissima. L’unica regola da rispettare è saper dosare gli ingredienti per ottenere un sapore equilibrato e una corretta densità.

Altro trucco da seguire è la scelta dei pomodori: usate varietà diverse e avrete un sapore intenso e unico.

Ecco gli ingredienti per la nostra zuppa di pomodori arrosto: 600 g pomodori misti, 80 g yogurt greco, 1 cipolla, 1 spicchio d’aglio, peperoncino, origano fresco, origano secco, olio evo, sale e pepe.

La ricetta è semplice. Si inizia lavando i pomodori. Poi dovranno essere tagliali in quarti e disposti in una teglia. Aggiungete una cipolla tagliata a pezzi, uno spicchio d’aglio e condisci con olio, sale e origano. I pomodori vanno cotti in forno statico a 200°C per 25-30 minuti.

Una volta arrostiti, i pomodori vanno frullati, aggiungendo acqua bollente poco alla volta, fino a quando non si ottiene la consistenza e l’intensità del sapore desiderata. Un tocco di sale e pepe e una leggera spolverata di peperoncino in polvere. Per la presentazione, decorare la zuppa con qualche pomodorino tostato in forno. La zuppa va servita con al centro un cucchiaio di yogurt bianco,origano fresco e qualche goccia di olio extravergine d’oliva.