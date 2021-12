Una ghiotta alternativa al sugo tradizionale

Un ragù del cavolo? Sembra uno sfottò ma grazie al cavolfiore possiamo realizzare un condimento vegano ricco di sapore. Con la possibilità di tenere d’occhio la linea, senza rinunciare ai piaceri della tavola. Questo condimento dalla consistenza granulosa e piacevole al palato è il miglior strumento per mettere da parte, per una volta, il ragù tradizionale. Per realizzare il ragù di cavolfiori servono anche cipolle, carote e pomodoro. Per chi non vuole rinunciare a un tocco di sapore in più, via libera anche ad una leggera spolverata di parmigiano.

Ecco gli ingredienti per il ragù di cavolfiore

un cavolfiore,

una cipolla,

due carote,

due cucchiai di concentrato di pomodoro,

400 g di polpa di pomodoro,

due cucchiai di erbe provenzali,

Olio extravergine di oliva q.b.,

Sale e pepe,

Basilico fresco,

una spolverata di parmigiano,

300 grammi di spaghetti o rigatoni

Come preparare il ragù di cavolfiore