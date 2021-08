Una ricetta contadina a tutto sapore

Canazzo, la caponata sbagliata?

Una ricetta estiva dei contadini siciliani

Da preparare e conservare per servire fredda

Il Canazzo è una ricetta tipica siciliana per cuocere in ​modo facile e veloce le verdure di stagione. Questa ricetta si potrebbe definire come la versione alternativa alla classica caponata siciliana. Uuesta pietanza è un piatto che fa parte della tradizione contadina, un piatto povero, che mette insieme diversi ortaggi. Gli ingredienti della ricetta tradizionale sono cipolle, patate, peperoni, melanzane, zucchine e pomodori. Ovviamente, ogni città siciliana ha la sua variante. Ci possono essere differenze anche nella cottura delle verdure: alcuni preferiscono cuocere tutto in forno piuttosto che stufare in padella.

Perchè il canazzo si chiama così?

Il nome della ricetta suona con una nota dispregiativa. Indica, infatti, un modo di procedere alla rinfusa, con grande confusione, ” a canazzu”, ovvero prendendo a prestito il modo con cui si comportano i cani quando sono arrabbiati. In realtà, questa ricetta diventata un must della cucina contadina siciliana ha delle regole precise, anche se flessibili. Insomma, ognuno la può preparare e modificare a proprio gusto.

Gli ingredienti del canazzo alla palermitana

3-4 patate

1 peperone giallo

1 peperone rosso

2 melanzane

2 pomodori grappolo

1 cipolla

olio evo

sale

pepe

menta

basilico

Ecco come preparare il canazzo

Per preparare il canazzo cominciate mondando la cipolla e affettandola sottilmente a mezzaluna. Fatela appassire in una casseruola con l’olio extravergine d’oliva. Quando sarà trasparente unite le patate sbucciate e tagliate a tocchetti.

Aggiungete i pomodori tagliati in quarti e fateli insaporire brevemente. Unite un filo d’acqua calda e i peperoni mondati e tagliati a tocchetti.

Unite le melanzane sempre a tocchetti, salate, pepate e aggiungete poca altra acqua calda. Coprite e proseguite la cottura fino a quando le patate saranno diventate morbide senza risultare sfarinate. Servite il canazzo tiepido o freddo con basilico e menta.