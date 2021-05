Ricetta citata nel libro "Gli arancini di Montalbano"

La Norma diventa un piatto di involtini

Gli involtini di melanzane alla norma sono uno dei piatti preferiti dal Commissario Montalbano. La ricetta è citata nella raccolta di racconti brevi “Gli Arancini di Montalbano”

Per realizzare questa pietanza il piatto va assemblato in modo opposto rispetto alla pasta con la Norma

Il tocco di sapore è conferito dalla ricotta salata grattuggiata

Gli involtini di pasta con le melanzane sono una ricetta tipica della cucina siciliana. In pratica è una Norma rovesciata. Esistono parecchie versioni: in alcuni casi alla ricotta salata viene sostituita con la provola. Anche la farcitura può variare con l’utilizzo di prosciutto cotto o salumi vari. Per rispettare la tradizione bisogna seguire ancora una volta i consigli di quel buongustaio che risponde al nome di Salvo Montalbano, il commissario di Polizia reso celebre dal genio di Andrea Camilleri. Gli involtini di melenzane alla norma sono citati nel libro “Gli Arancini di Montalbano“.

Ecco gli ingredienti per gli involtini di pasta alla Norma

2 melanzane a buccia nera siciliana (fatta a fette e fritta)

330 ml di Passata di Ciliegino siciliano

1 pizzico leggero di Sale

1 olio extravergine d’oliva

basilico in foglie, fresco, q.b.

1 spicchio d’aglio di Nubia

250 g circa di spaghettoni

ricotta salata siciliana grattugiata q.b.

I suggerimenti per preparare gli involtini di melanzane alla Norma

Lavate le melanzane e mondate dalle parti non edibili. Tagliatela a fette delle stesse dimensioni. Friggete le fette di melanzana in olio di arachide ben caldo e sfrigolante. A questo punto preparate la salsa di pomodoro ciliegino. Va condita con un filo di olio extravergine d’oliva, un leggero pizzico di sale e una manciata di basilico fresco in foglie. Lasciala cuocere a fiamma molto dolce, fino a quando la salsa andrà in ebollizione. A quel punto spegnete la fiamma.

Portate a bollore dell’acqua in una pentola, salate e calate gli spaghettoni. La pasta va scolata quando la cottura è al dente. Condite la pasta con la salsa di pomodoro.

Con una forchetta mettete gli spaghettoni in ogni fetta di melanzana. Arrotolate e chiudete l’involtino realizzato.

Adagiate tutti gli involtini in una pirofila capiente, aggiungete la ricotta salata grattugiata, qualche cucchiaio di salsa di pomodoto e inforna a 200 °C, in modalità grill, per 10 minuti esatti. Servite ben caldo.