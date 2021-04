Linguine al nero di seppia, la ricetta amata dal Commissario Montalbano

Montalbano non sapeva resistere al total black culinario della sua domestica Adelina

E’ un piatto della tradizione povera, molto diffuso nelle famiglie dei pescatori

Le linguine al nero di seppia sembrano avere una doppia origine: questo piatto si è diffuso in veneto ma anche in alcune parti della Sicilia orientali. Anche in Campania questo piatto è diventato un must. Le origini sono senza dubbio umili, sono legate al mondo dei pescatori. Oggi, le linguine al nero di seppia sono considerate una specialità gastronomica rinomata in tutto il mondo.

Questa ricetta, molto diffusa nella ristorazione degli anni Ottanta, è tornata in voga per un suo testimonial molto particolare. Le linguine al nero di seppia fanno parte dell’enciclopedia gastronomica del Commissario Montalbano, l’investigatore creato dal genio di Andrea Camilleri.

Ecco la citazione delle linguine al nero di seppia nei romanzi di Camilleri: “Quel giorno Adelina era entrata in azione, sicchè Montalbano trovò in frigo il sugo di seppie, stretto nero, come piaceva a lui. C’era o no un sospetto di origano? L’adorò a lungo, prima di metterlo a scaldare, ma magari questa volta l’indagine non ebbe esito.” (Andrea Camilleri, Il cane di terracotta, pag. 143, Sellerio Editore 1996)

Ecco gli ingredienti per le linguine al nero di seppia

400 g di linguine

600 g di seppie

4 spicchi d’aglio

vino bianco

200 g di concentrato di pomodoro

olio d’oliva

sale, pepe e origano.

Per preparare le linguine al nero di seppia

Pulite le seppie privandole delle vescichette con nero e mettetele da parte. In una terrina schiacciate le vesciche e diluite il nero con dell’acqua. Tagliate le seppie a listarelle e fatele rosolare nell’olio e l’aglio tritato. A 3/4 di cottura delle seppie, sfumatele con il vino bianco e aggiungete il concentrato di pomodoro eil nero di seppie. Allungate con altra acqua, aggiustate di pepe e sale e continuate la cottura a fuoco medio per circa 15 minuti. Scolate al dente le linguine e mescolatele al condimento, saltando tutto per pochi istanti. Servite subito ben caldo con una spolverizzata di origano.