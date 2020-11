Una ricetta tradizionale della costiera sorrentina

Spaghetti alla Nerano, una ricetta con settanta anni di storia

Gli spaghetti alla Nerano sono un primo piatto a base di zucchine fritte e provolone

Il segreto della ricetta è usare un provolone stagionato

Il tempo di preparazione è di soli 25 minuti

L’origine di questa ricetta è avvolta da diverse leggende. Ma secondo la tradizione accettata, l’idea di abbinare le zucchine al provolone arriva da una ristoratrice della piccola baia di Nerano, un piccolo angolo di paradiso nella costiera sorrentina.

Una cosa è sicura: il segreto della bontà di questo piatto è tutto dovuto alla cremosità e alla freschezza delle zucchine.

Gli ingredienti per preparare gli Spaghetti alla Nerano

Ecco la lista della spesa per preparare una “Nerano” a regola d’arte: 200 gr di spaghetti trafilati al bronzo, 350 gr di zucchine, 500 gr di olio extravergine di oliva per friggere, 100 gr di provolone del monaco o provolone piccante, aglio, basilico, sale e pepe.

Le regole per eseguire la ricetta

Il primo compito per realizzare gli Spaghetti alla Nerano è occuparsi delle zucchine. Dopo averle lavate e spuntarle, vanno tagliate a rondelle sottili. A questo punto si passa alla frittura. In una padella scaldare l’olio extravergine di oliva e tuffare le zucchine al suo interno un poco alla volta. Le zucchine devono diventare dorate. Una volta pronte vanno scolate e adagiate in una ciotola senza carta assorbente, perchè l’olio che suderanno servirà per insaporirle. Man mano condire le zucchine cotte con un pizzico di sale e delle foglie di basilico.

Portate a bollore una pentola con acqua, intanto grattugiare il provolone con una grattugia a fori larghi. Si deve usare un provolone molto stagionato altrimenti in cottura non si formerà la cremina ma otterrete una pasta filante. Quando l’acqua sarà pronta, calare la pasta, aggiustare di sale e lasciar cuocere fino a che risulterà al dente.

Intanto in una larga padella antiaderente unire i due spicchi d’aglio privati della camicia e leggermente schiacciati e un giro d’olio, lasciar rosolare senza farli bruciare poi estrarli dall’olio. Versare le zucchine tenute da parte (lasciandone qualcuna per la decorazione) e versare su di esse un mestolo di liquido di cottura della pasta. Saltare le zucchine in modo da farle rinvenire poi aggiungere un secondo mestolo di liquido.

Scolare la pasta tenendo un pò di liquido di cottura da parte in caso dovesse servire, versare gli spaghetti in padella e saltare il tutto, spostare dal fuoco, unire il provolone, un pò di pepe e qualche foglia di basilico e continuare a saltare in modo che il provolone si sciolga rendendo il piatto ben amalgamato. Gli Spaghetti alla Nerano sono pronti, impiattare e decorare con qualche zucchina tenuta da parte e un ciuffetto di basilico, una spolverata di provolone grattato.