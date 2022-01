Una ricetta perfetta per una cena invernale

I cavolfiori al gratin sono un piatto ricco e salutare. Tutto merito di Sua Maestà il cavolfiore, una delle piante più versatili in cucina. Per renderlopiù appetitoso si può realizzare in questo modo, usando la salsa besciamella e dei tocchetti di formaggio a scelta. Ancora una volta abbiamo scelto di seguire le indicazioni dello chef e blogger Luca Pappagallo per preparare questa ricetta.

Il Cavolfiore, la sua storia e le sue proprietà

Il cavolfiore, appartenente alla famiglia delle Brassicacee (o Crucifere), è originario del Medio Oriente. Da lì fu portato in Italia già in epoca romana. Possiede numerose proprietà: ha alti livelli di minerali (come il potassio), acido folico, fibre, calcio, ferro, fosforo e vitamina C. Viene usato per prevenire molte malattie: contiene, infatti, principi attivi anticancro, antibatterici, antinfiammatori, antiossidanti. Mangiare il cavolfiore aiuta contro l’ipertensione grazie al contenuto di aminoacidi. Inoltre, la vitamina K di cui è ricco contribuisce ad aumentare la concentrazione e, più in generale, aiuta le funzioni mentali. E’anche un’ottima fonte di minerali per l’organismo. Il cavolfiore ha, inoltre, proprietà depurative e di rigenerazione dei tessuti.

Gli ingredienti per i cavolfiori al gratin

Cavolfiore 700 gr

Spicchio di aglio 1

Farina 50 gr

Burro 100 gr

Latte 650 ml

Panna 350 ml

Formaggio a scelta 300 gr (taleggio o scamorza affumicata)

Parmigiano Reggiano 80 gr

Sale q.b.

I cavolfiori al gratin, la ricetta di Luca Pappagallo

Pulite il cavolfiore eliminando le foglie esterne, quindi bollite in acqua le varie cimette che avrete ottenuto. Cuocetele per circa 8 minuti quindi scolatelo in un piatto o in una ciotola. Fateli raffreddare e nel frattempo fate la salsa di accompagnamento. In un pentolino mettete la farina e il burro, quindi schiacciate un aglio, ma se non vi piace potete tranquillamente non metterlo. Quando il burro è completamente sciolto aggiungete i liquidi, ovvero la panna e il latte, salate e pepate.

Nel frattempo mettete il cavolfiore sistemato nelle teglie imburrate e mettetelo in modo che sia ben stretto. Quando la salsa sarà bene densa, ma non eccedete nella densità, potete spegnere. Nel frattempo che si rassoda preparate il formaggio tagliandolo a listarelle. Dividete la simil besciamella in due ciotole e in una mettete un tipo di formaggio e nell’altra l’altro. In questo caso abbiamo utilizzato il taleggio e la scamorza ma voi potete assolutamente utilizzare ciò che vi piace di più.

Una volta versata la salsa sui cavolfiori senza strabordare, aggiungete il parmigiano grattugiato quindi infornate per 35 minuti a 190 gradi. Allo scadere di questo tempo per formare una crosticina date altre 5 minuti di solo grill.