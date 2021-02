Le uova vanno farcite con una crema di ceci

Uova farcite alla crema di ceci, un antipasto economico e nutriente

Per farcire le uova, prepariamo una crema dai ceci lessati

Il cecio sono l’ingrediente principale di tante pietanza. Per noi ricorda le panelle, ma in Medio Oriente da quella crema con spezie si ricava l’hummus

Una ricetta semplice ed economica da preparare in pochi minuti

Il cecio è uno dei legumi più importanti per la nostra nutrizione. Secondo la Treccani si dovrebbe chiamare “cece”, ma anche la versione cecio è accettata. Questo legume, oltre ad essere il perfetto compagno per una zuppa o una pasta in brodo, dal cece possiamo ricavare una crema delicata e saporita. Le panelle, in fondo, non sono altro che frittelle di farina di ceci, aromatizzate con piccoli pezzettini di prezzemolo. La crema del cece è anche la base per una delle pietanze mediorientali più conosciute al mondo: l’hummus. I ceci sono legumi dalla notevole importanza nutrizionale e sono particolarmente consigliati in casi di ipertesione, obesità e diabete.

Nella ricetta di oggi, useremo la crema ricavata dai ceci per farcire delle uova sode. La ricetta delle uova ripiene con i ceci è riportata anche nella Bibbia della Cucina italiana, nel libro scritto da Pellegrino Artusi. Per lui, quell’antipasto così semplice è un buon “piatto di famiglia”, gustoso, economico e nutriente.

Le uova ripiene di ceci sono un antipasto freddo, da servire per pranzi in piedi o buffet.

Ecco gli ingredienti per questa ricetta facile e veloce

Uova: 2 per Persona

Ceci lessati e sgocciolati: 150 Grammi

Maionese: 4 Cucchiai

Capperi: 1 Cucchiaio

Olive: 30 Gr

Prezzemolo: 1 Cucchiaio

Ecco come preparare le uova ripiene con crema di ceci

Prima di tutto dovete aver preparato la maionese. Dopo, lessate le uova 8 minuti, poi tagliatele a metà per il lato lungo. Separate gli albumi dai tuorli. Conservate gli albumi già divisi. Prendete tutti gli altri ingredienti e amalgamateli, magari con l’aiuto di un tritatutto. A questo punto, potete farcire gli albumi lessati delle uova con il composto di ceci e guarnire con un tocco la maionese e i capperi o, in alternativa, delle olive.