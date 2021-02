Carnevale in tono minore per le restrizioni della pandemia, divertiamoci in cucina

Per preparare l’impasto utilizzate del vino bianco o della grappa, vi aiuteranno a rendere i crostoli leggeri e piene di bolle.

La temperatura dell’olio deve essere quella perfetta per la frittura, ovvero 170°. Se una volta immerso, il crostolo tornerà subito a galla saprete di aver fatto centro.

Più l’impasto sarà freddo rispetto al calore dell’olio, maggiore sarà la quantità di bolle che si svilupperanno in cottura sulla superficie delle chiacchiere.

Tirate la pasta il più sottile possibile. Deve essere una sfoglia di pochissimi millimetri, quasi dei veli

Le chiacchiere sono il dolce tipico del Carnevale. E’ una tradizione che unisce tutta l’Italia. Questi dolcetti leggeri e friabili vengono chiamati con nomi diversi: bugie, lattughe in Lombardia, cenci in Toscana, frappe in Emilia Romagna, galani o crostoli in Veneto.

Su una cosa sono tutti d’accordo. La ricetta originale è quella napoletana. Le chiacchiere si preparano in pochissimo tempo con ingredienti di uso comune: farina, uova, burro e zucchero. La tradizione prevede una frittura in olio bollente, ma è possibile anche una cottura al forno.

Gli ingredienti per le chiacchiere di Carnevale

300 g di farina 00

2 uova intere

2 cucchiai di zucchero semolato

Aroma vaniglia

50 g di burro o strutto

Scorza di 1 limone grattuggiata

1 pizzico di sale

Vino bianco qb.

La preparazione

Per iniziare la preparazione delle chiacchiere dovete partire dalla realizzazione dell’impasto. Come prima cosa dovete setacciare la farina, il lievito e la vanillina ed aggiungervi il burro ben morbido, lo zucchero, il liquore da voi scelto, un pizzico di sale e poco per volta anche le uova. Lavorate per bene il tutto fino a quando avrete formato un impasto ben liscio ed omogeneo. Riducete il vostro impasto in una palla, avvolgetelo nella pellicola trasparente e poi mettete in frigorifero a riposare per almeno mezz’ora così che l’impasto si distenda e si accorpi e spianarle vi risulti facile.

Quando il vostro impasto sarà pronto ed avrà riposato dovrete stenderlo in maniera tale da ottenere una pasta di circa 2 mm. Lo spessore è molto importante per la buona riuscita del dolce.

Una volta stesa tutta la pasta dovrete ricavare delle strisce rettangolari 10×5 alle quali farete uno o due tagli centrali paralleli e che non raggiungano il bordo, utilizzando un tagliapasta dai bordi dentati. In questo modo otterrete le classiche mascherine tipiche di questo dolce.

Procedete in questo modo fino a quando avrete realizzato tutte le chiacchiere possibili e dedicatevi, quindi, alla loro frittura, che dovrà avvenire in abbondante olio di semi portato a temperatura.

Quando le saranno ben dorate giratele e fate proseguire la cottura anche dall’altro lato. Il risultato che dovrete ottenere saranno delle frappe ben dorate e croccanti. Toglietele, quindi, dall’olio e mettetele a scolare su un piatto di portata coperto con della carta assorbente così da eliminare l’olio in eccesso.

Una volta fritte, dovete cospargerle con zucchero a velo prima di portarle a tavola.