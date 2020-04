Sinonimo di Sicilia e alta ristorazione, Ciccio Sultano è tra i primi ambasciatori della felice iniziativa di tanti imprenditori e produttori siciliani #iomangioebevosiciliano.

L’appello, lanciato da tanti esercenti e produttori sui rispettivi canali social e sull’omonima pagina Facebook “Io mangio e bevo siciliano” è volto al sostegno delle attività produttive dell’isola, in un momento critico in qui l’isolamento e l’emergenza COVID 19 stanno mettendo a dura prova centinaia di medi e piccoli produttori locali.

In un video messaggio postato sui propri canali e condiviso dalla pagina Io mangio e bevo siciliano, lo chef del ristorante Duomo di Ragusa Ibla, dichiara il proprio sostegno a tutti i produttori locali, rispecchiando a parole quello che la sua cucina ha sempre dimostrato nella realizzazione dei piatti: una dichiarazione d’amore verso la propria terra.

Dalla comunicazione della chiusura dei locali del Duomo a oggi, il due volte stella Michelin, posta regolarmente sul blog del propio sito internet www.cicciosultano.it video e interviste a sostegno dei produttori siciliani, consigliando e illustrando le qualità dei prodotti locali, da sempre impiegati nella propria cucina.

L’impegno di Ciccio Sultano nella propagazione dell’appello #iomangioebevosiciliano continua ogni giorno, con la promozione delle eccellenze siciliane: dalle uova e polli ruspanti Aia Gaia, alla birra Bruno Ribadi, basta seguire i canali social dello chef, per sentire tutto il sostegno e l’impegno che un reale sostenitore del made in Sicily impiega per salvaguardare l’attuale e futura situazione economica dell’isola.

Molto più di un semplice hashtag virale, #iomangioebevosiciliano è un invito rivolto ai consumatori e protagonisti del settore della ristorazione siciliana che intende spingere verso la valorizzazione dell’economia circolare, la promozione del brand Sicilia, la valorizzazione delle micro imprese del food.

Insieme a Ciccio Sultano, tanti altri esercenti, produttori e ristoratori siciliani hanno aderito all’appello, tra questi Giuseppe Biundo del birrificio Ribadi, tra i promotori dell’iniziativa, , Antonio Cottone de ” La Braciera”, Nello Occhipinti di “Verdechiaro”, Santi Palazzolo della “Pasticceria Palazzolo”, Ron Garofalo della pizzeria “Mistral” , Lidia Calà della pasticceria “Dolce Incontro”, Michele Baviera della pasticceria “Love Story”, Marco Durastanti del ristorante pizzeria “Villa Costanza”, Antonio Lo Coco dell’azienda “Blu Ocean”.

Se anche voi volete saperne di più e aderire all’iniziativa #iomangioebevosiciliano, collegatevi al sito www.iomangioebevosiciliano.it e date il vostro contributo per la tutela e il sostegno di tanti coraggiosi imprenditori e per garantire un futuro solido e proficuo all’ economia dell’isola.