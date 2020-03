i mustazzoli siciliani perfetti da gustare davanti alla tv

Se avete già iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo, nuovo, episodio “Salvo Amato, Livia mia” del Commissario Montalbano in onda – lo ricordiamo – questa sera, 9 marzo, su Rai1 alle ore 21.25 , vi suggeriamo una ricetta che vi aiuterà a trascorrere piacevolmente il tempo dell’ attesa.

Il ritorno sul piccolo schermo del simpatico e brillante commissario, divenuto un simbolo nazionale della sicilianità grazie ai divertenti intercalari dialettali e agli sfottò che non risparmia ai propri collaboratori, è sempre attesissimo e tiene incollato il pubblico alla televisione.

Tra i tanti motivi che catturano l’attenzione dei fedeli telespettatori vi è, indubbiamente, il racconto gastronomico dettagliato, frutto della brillante penna di Andrea Camilleri, di sapori e gusti tipicamente siciliani di cui l’estro dell’autore intride parole e gesti del suo personaggio Salvo, lasciando trasparire amore per la buona cucina, quella della cuoca Adelina, fedele compagna di manicaretti, oltre che per la propria, amata, terra

Dal momento che, poi, “anche l’occhio vuole la sua parte”, il fatto che tutti i piatti siano gustati davanti allo spettacolo della vista mozzafiato del terrazzo che affaccia sul Golfo di Vigata, sicuramente ne amplifica la bontà e spiega perché Montalbano vada in visibilio ad ogni boccone. Ciò non toglie che, pur se non abbiamo la fortuna di godere di quello splendido panorama, possiamo ugualmente cimentarci nella preparazione di alcuni dei piatti preferiti dal commissario e gustarceli, magari, mentre guardiamo la tanto attesa nuova puntata.

L’importante è avere sempre ben in mente due regole fondamentali che ci ha insegnato Salvo ovvero mangiare con dedizione, ovvero senza interruzioni, e con attenzione, ovvero senza eccedere mai.

Tra i dolci preferiti dal commissario Montalbano, oltre ai cannoli e alla cassata ovviamente, vi sono i mustazzoli, biscotti duri non lievitati a base di mandorle e miele. In Sicilia come in Puglia si preparano con farina, vaniglia, miele di fichi, mandorle, chiodi di garofano e cannella e, come si può facilmente intuire ne esistono tante versioni non solo in base alla regione di provenienza, ma anche alla zona della stessa regione. Il commissario è golosissimo di questi dolcetti e ama intingerli nel passito di Pantelleria il cui abbinamento, a fine pasto, al semplice assaggio è in grado di rapire tutti i sensi. Di seguito vi proponiamo la semplice ricetta dei mustazzoli siciliani per produrre i quali potrete acquistare gli ingredienti anche online.