usiamo il tempo a disposizione per preparare prodotti home made

Tra le tante attività utili e convenienti da svolgere a casa, come, ad esempio, preparare il pane, le barrette di semi e la crema di cacao, soprattutto in un momento in cui è bene limitare il più possibile le uscite e lo spreco di alimenti, quella di preparare il dado vegetale ne è una che, soprattutto per chi è fan dell’home made, può dare grandi soddisfazioni.

Quando si ha tanto tempo a disposizione, talmente tanto da poter sembrare, addirittura, troppo, può capitare che, paradossalmente, si riveli insufficiente. Questo può capitare perché, essendo abituati a rispettare una tabella di marcia ben precisa, con delle scadenze e dei limiti temporali, quando questi si diluiscono e dilatano, si perde il ritmo che ci stimola ad essere reattivi ed efficienti.Così, persi tra secondi, minuti e ore che sembrano infiniti, ci si ritrova a sera senza aver fatto neanche la metà delle cose che, di norma, avremmo fatto in meno di metà giornata.

La cosa più utile da fare, in questo momento, è darsi delle scadenze e degli obiettivi da realizzare per non ritrovarsi con la spiacevole sensazione di far scorrere il tempo inutilmente, sforzandoci di dare un senso anche a ciò che, almeno in apparenza, non ce l’ha.

Preparare il dado in casa può essere un’attività utile e conveniente anche perché si tratta di una preparazione facile, economica e, soprattutto, salutare dal momento che non contiene addensanti, conservanti, coloranti o altri agenti chimici.

Per ottenere un ottimo risultato è importante che gli ortaggi che utilizzeremo siano pesati una volta epurati dalle parti “di scarto”, poichè il sale da aggiungere dovrà corrispondere esattamente ad 1/3 del peso totale delle verdure (Es. 1 kg verdure , 330 gr di sale) per permettere la giusta conservazione al dado ed il giusto grado di sapidità. Non occorre, inoltre, aggiungere acqua poiché è già contenuta nelle verdure che la rilasciano durante la fase di cottura. Di seguito vi proponiamo la semplice ricetta per preparare il dado vegetale considerando che potrete cambiare gli ingredienti in modo da garantire, oltre che la stagionalità delle materie prime, anche un gusto diverso per il vostro palato. Potete anche preparare in casa le tisane con la ricetta della tisana depurativa fai-da-te.

Vi ricordiamo, inoltre, che potrete acquistare tutti gli ingredienti per realizzare entrambe le ricette sul sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio.

Dado vegetale

Ingredienti

1 zucchina

1 carota

1 cipolla

200 gr di sedano

10 pomodorini

2 spicchi di aglio

prezzemolo

basilico

2 cucchiai di olio

sale (pari ad 1/3 del peso totale delle verdure pulite)

Lavate le verdure, asciugatele e tagliatele a pezzetti. Pesatele per regolarvi con il sale da aggiungere. A questo punto mettete 2 cucchiai di olio sul fondo di una pentola, poi aggiungete le verdure, coprite e fate cuocere per una decina di minuti. Aggiungete ora il sale, mescolate, poi coprite con il coperchio e lasciate cuocere le verdure per circa un’ora a fiamma medio-bassa. Quando le verdure saranno cotte, frullate tutto con il frullatore ad immersione e cuocete il composto per altri 20 minuti fino a quando sarà ristretto e si staccherà dai bordi della pentola. A questo punto versate il composto in una teglia rettangolare ricoperta di carta argentata. Tagliate il tutto a cubetti e, una volta raffreddato, mettete in freezer a rassodare. Staccate ora i dadi vegetali delicatamente facendo attenzione a non romperli perché risulteranno “gommosi”, poiché la presenza del sale ne inibisce il congelamento, e riponeteli in un contenitore di plastica che potete conservare in freezer, prelevando un dado alla volta ogni volta che sarà necessario. Considerando l’assenza di agenti conservanti la durata di conservazione del dado è di un mese in frigo oppure 6 mesi in freezer.

N.B.Potrete anche decidere di conservare il dado in piccoli vasetti di vetro precedentemente sterilizzati e prenderne un cucchiaino ogni volta oppure versare il composto nelle formine del ghiaccio così da averli già porzionati.