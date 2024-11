Uno dei motivi per cui la Sicilia è conosciuta in tutto il mondo è senza dubbio la sua ricchezza produttiva in materia di vini. Parliamo, infatti, di una regione che tra aziende vinicole molto conosciute e cantine di piccole dimensioni accoglie una produzione enologica ricchissima nonché variegata. Dai terreni di origine vulcanica dell’Etna a quelli delle basse colline e delle distese prossime alle coste, dal versante orientale a quello occidentale, gli ettari di territorio vitati sono oltre 90mila. La Sicilia regala vini bianchi come il Grillo, lo Chardonnay, il Catarratto e rossi come il Nero d’Avola, il Syrah, il Cerasuolo di Vittoria, senza dimenticare i vini passiti o il marsala.

Ogni bottiglia di vino qui è testimonianza di un patrimonio prezioso: le aziende, grandi o piccole che siano, hanno il compito di valorizzarlo. A tal proposito, possono fare riferimento alle opportunità offerte da LabelDoo, che si occupa della stampa online di etichette. Sono proprio le etichette, infatti, a presentare il prodotto e l’insieme dei valori che lo caratterizza, supportando il vino nella conquista del mercato nazionale e internazionale.

Le imprese del settore sono consapevoli del ruolo che rivestono le etichette per vino , sanno che un’etichetta ben fatta può informare i consumatori in modo chiaro e trasparente, ma soprattutto generare attrattiva e coinvolgerli anche dal punto di vista emotivo. Per ogni vino è indispensabile che l’etichetta adesiva sia realizzata in modo da essere perfettamente in armonia con il prodotto e, prima ancora, con i valori della marca. In questo è notevole il contributo della stampa.

Perché stampare etichette per vini con LabelDoo

LabelDoo si occupa della produzione di etichette per vini riservando la massima attenzione al processo di stampa, alla qualità e al livello di personalizzazione offerto. Si tratta di una realtà attiva nel settore da oltre mezzo secolo, che ha trasferito la sua esperienza online negli ultimi anni per rispondere a esigenze aziendali sempre più specifiche ed articolate. Poter stampare online le etichette è oggi una grande opportunità per le aziende vinicole, innanzitutto in termini di tempo e denaro. Ma, poi, ci sono i benefici legati alla personalizzazione delle etichette, alla qualità di stampa e al supporto tecnico, valori che un etichettificio con esperienza, specializzazione e conoscenza del settore è in grado di offrire.

Servizi e opportunità del configuratore online

Per permettere a chiunque di creare le etichette per il proprio vino in totale autonomia, l’azienda ha messo a punto un configuratore semplice da usare e, molto importante, completo. All’interno, infatti, vi sono tutti i parametri che possono essere utili per realizzare un’etichetta personalizzata, e a ognuno sono associate moltissime opzioni di scelta. In pratica, l’eventualità di dover fare richieste aggiuntive è davvero poco probabile.

Per il vino, ad esempio, è disponibile il formato fronte-retro, una scelta comune alla maggior parte delle cantine che, solitamente, applicano la doppia etichetta sulla bottiglia. L’aspetto interessante è che, con questo formato, si vanno a configurare insieme le due etichette procedendo con un solo ordine. Le etichette, che siano fronte-retro o meno, sono fornite su bobine perfettamente ottimizzate sia per applicazione manuale che automatica. A riguardo, l’azienda assicura rotoli adeguati alle esigenze del cliente, che agevolano l’applicazione.

Anche per i materiali di stampa, molto importanti per le etichette dei vini, sono disponibili molteplici soluzioni: carte di qualità, dalle semplici alle più pregiate, che garantiscono risultati impeccabili esteticamente e anche in termini di resistenza. Non dimentichiamo, infatti, che per l’etichetta di una bottiglia di vino potrebbero essere necessarie caratteristiche specifiche come la resistenza all’acqua o all’umidità. Accade, ad esempio, per le etichette dei vini bianchi o degli spumanti destinati al frigo e al secchiello del ghiaccio; in questi casi una carta umido-resistente barrierata, un polipropilene o la carta perlata effetto seta rappresentano una garanzia.

Grande cura, infine, è rivolta alle finiture di stampa, fondamentali per nobilitare le etichette dei propri vini. Stampa a caldo, standard o 3D, rilievo serigrafico 3D, rimozione dell’elemento interno, plastificazione e verniciatura, fustellatura: ogni lavorazione dispone di più opzioni di scelta, a seconda del tipo di etichetta e del risultato che si desidera ottenere.

Provare per credere

Per una maggiore sicurezza prima di ordinare online è sempre raccomandabile consultare le recensioni dell’azienda. Nulla è più veritiero e utile dell’esperienza di altri clienti. Ma se fossero necessarie ulteriori dimostrazioni, oltre a consultare le recensioni online di LabelDoo, sul sito è possibile ordinare una prova di stampa delle etichette. Verrà fornito un prototipo fedele dell’etichetta da stampare, con la possibilità di testare fino a 5 grafiche, verificando dal vivo come sarà l’etichetta applicata alla bottiglia di vino. La prova di stampa è gratuita: se si procede con l’acquisto effettivo delle etichette, verrà rimborsata tramite un buono sconto sull’ordine stesso!