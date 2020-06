la fabbrica terranova lancia una box piena di dolciumi in onore di santa rosalia

Il giorno più speciale di Palermo è senza dubbio il Festino, la città per un giorno diventa teatro a cielo aperto e mette in scena il trionfo di Santa Rosalia, la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte. Tutta la città per un giorno è unita e celebra la sua voglia di farcela nonostante tutto e tutti. Quest’anno, purtroppo, non sarà così e dopo 396 anni, il Festino 2020 si celebrerà solo online.

Per supplire all’assenza delle consuete bancarelle variopinte che ogni anno accompagnano i palermitani ( e non solo) in questo percorso, la storica famiglia Terranova, che inventò la caramella alla carruba, lancia sul mercato la “scatola del Festino a domicilio”: tutto il profumo della festa palermitana in una box di dolciumi tipici acquistabile online e con un’illustrazione speciale. La storica fabbrica di Caramelle Terranova, che da 130 anni produce caramelle a Ballarò, profondamente legata alla Santuzza, ha deciso di portare a casa di ogni palermitano e cultore della Sicilia il Festino, racchiudendo in una box tutte le golosità tipiche di quel giorno di metà luglio che sta a cuore a tutti i palermitani. Si chiama proprio​ “Festino”, ed è una box che i maestri caramellai da 5 generazioni hanno ideato per omaggiare Rosalia e portare la tradizione a casa di tutti i nostalgici delle coloratissime e profumate bancarelle tipiche del 14 luglio al Foro Italico, dove il carro trionfale oltrepassa Porta Felice e i giochi d’artificio celebrano la protettrice della città. Si potrà acquistare nel​ sito aziendale che consegnerà in tutta Italia la “scatola del Festino a domicilio”.

Per essere dentro il Festino quest’anno basterà sentire le note profumate del caramello dei tipici bomboloni, guardare i colori del gelato di campagna, dare un morso alle mandorlate e ai torroni. Dentro questa scatola dei ricordi della tradizione, ci sono anche le famose caramelle artigianali ai gusti carruba, anice, melograno, fico d’india, sesamo e miele (la “cubbàita’ in miniatura) e, a ricordare l’immancabile scaccio, le caramelle al pistacchio.