Le focaccine più strane del mondo, ma che sapore

Amate la pizza ma avete paura di stancare i vostri commensali? Una gustosa alternativa sono le focaccine con gorgonzola e uva. Sono semplici da preparare e faranno tutti contenti. L’unico passaggio delicato è la preparazione dell’impasto: ma basterà mescolare la farina con il lievito sciolto nell’acqua tiepida, aggiungere il sale e lasciare riposare la massa ottenuta per un paio di ore, o comunque fino al raddoppio del volume iniziale. A uel punto potrete formare dei dischetti da farcire e poi cuocere in forno. Se avete seguito alla lettera tutti i passaggi otterrete delle piccole focacce morbidi dentro e croccanti fuori, in cui la nota sapida del gorgonzola viene ulteriormente esaltata da quella dolce dell’uva nera.

Gli ingredienti per le focaccine uva e gorgonzola

Farina di Cereali 450 Gr

Acqua Tiepida 330 Gr

Uva Nera 250 Gr

Gorgonzola 120 Gr

Semi Di Zucca 1 Cucchiaio

Sale Marino Integrale Q.B.

Olio Extravergine Di Oliva Q.B.

Lievito Secco Attivo

La ricetta per preparare le focaccine

In una ciotola capiente trasferite la farina e miscelatela con un cucchiaino di sale. In un’altra ciotola più piccola sciogliete il lievito nell’acqua tiepida e lasciate riposare per una decina di minuti. Trascorso questo tempo, versate gli ingredienti liquidi in quelli secchi e, aiutandovi con un cucchiaio di legno, amalgamate per bene il tutto. Coprite la ciotola con la pellicola trasparente, o con un coperchio, e lasciate riposare per una mezz’ora. Trascorso il tempo di riposo, lavorate la massa con le mani, sempre nella ciotola, per un minuto sollevando un lembo di impasto e poi premendolo al centro, ruotando man mano la ciotola. Ungete con un filo d’olio e coprite nuovamente. Lasciate lievitare in un luogo tiepido per un paio d’ore, o comunque fino al raddoppio del volume iniziale.

Formate 8-10 palline 6 e lasciate riposare per una decina di minuti. Sistemate le palline in una teglia, rivestita con carta forno, e schiacciatele fino ad avere dei dischi spessi circa 1 cm 7. Fate riposare per 10 minuti.

Condite i dischetti con un filo d’olio e distribuite sopra il gorgonzola, tagliato a tocchetti. Premetelo un po’ in modo tale che affondi leggermente nell’impasto. Aggiungete i semi di zucca e gli acini d’uva, tagliati a metà, schiacciando leggermente anche questi ultimi . Lasciate riposare lontano da correnti per una mezz’ora e nel frattempo accendete il forno al massimo.

Infornate a 220 °C e fate cuocere per circa 20 minuti, o fino a quando le focaccine saranno ben gonfie e dorate; sfornate, lasciate intiepidire qualche minuto e poi servite.

Come conservarle

Le focaccine con gorgonzola e uva possono essere conservate in frigorifero, in un apposito contenitore ermetico, per massimo 2-3 giorni; al momento del consumo, però, si devono passare in forno per qualche minuto, giusto il tempo di far sciogliere il formaggio.

