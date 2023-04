Volete disperatamente un hamburger ma non volete appesantirvi con la carne. Scommettete sui nostri cari, amati, ceci. Ecco una ricetta pensata dallo chef Giampiero Cravero. La polpetta, in questo caso, va realizzata con i ceci. Per donare un tocco di sapore in più al vostro panino farcitelo con del gorgonzola piccante e con delle cipolle caramellate, per donare alla vostra ricetta un equilibrio di sapori esaltante. Per i palermitani questo panino è una sfida esaltante: è come trasformare il classico panino con le panelle in un MC Sicily.

Ecco gli ingredienti per i burger di ceci

150 gr di gorgonzola piccante

Olio evo

Pepe nero

Sale

1 rametto di timo

1/2 spicchio d’aglio

pangrattato qb

1 uovo

500 gr di ceci cotti

4 panini con i semi per hamburger

1 cipolla grande rossa

2 cucchiai di zucchero di canna

30 gr di burro

Sale

Insalata qb

Ecco come preparare gli hamburger di ceci

Per preparare il vostro MC Sicily (chef Cravero ci perdoni) si deve iniziare dalla preparazione delle cipolle caramellate. Mondate la cipolla e tagliatela a fettine sottili. In una padella antiaderente fate fondere il burro, unite le cipolle, aggiustate di sale e lasciatele stufare per 10 minuti finché non saranno trasparenti. Unite lo zucchero di canna e fate cuocere le cipolle finché non saranno caramellate. Ritirate e tenete da parte. Iniziate a preparare i Burger di ceci. In un mixer frullate i ceci scolati con l’aglio, 2 cucchiai di olio evo, il timo, 2 cucchiai di pangrattato, l’uovo, una presa di sale e pepe nero macinato fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto. Formate i Burger con l’aiuto di coppa pasta per dargli la forma, impanateli e fateli dorare in una padella antiaderente con l’olio evo per circa 7 minuti per lato. Prendete i panini, tagliateli a metà e componete l’hamburger con l’insalata, il burger di ceci, le cipolle caramellate ed il gorgonzola sbriciolato.

Like this: Like Loading...