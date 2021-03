Insalata di polpo croccante con bastoncino di panella panata

Alla terza punta di Trazzera, il cooking show, l’artista siciliano Lello Analfino

Trazzera, il cooking show in onda dal lunedì al venerdì alle 12,30 e in replica alle 19,00. In contemporanea su VideoRegione e Blogsicilia.it

Il programma è condotto da Sonia Hamza mentre la parte culinaria è affidata allo chef Gianvito Gaglio

Polpo e panelle: un abbinamento strano a pensarci bene. Ma nella cucina di Trazzera tutto è possibile. A cimentarsi con questa pietanza ideata dallo chef Gianvito Gaglio è stato l’artista siciliano Lello Analfino, protagonista della terza puntata del cooking show, girato nella sede del Birrificio Bruno Ribadi.

Alla prese con il taglio del prezzemolo, il leader dei Tinturia, si dichiara “campione mondiale del taglio di prezzemolo” e secondo al torneo di maionese allo zafferano. “In cucina? Sono bravissimo. Ma da spettatore”. Per questa ricetta, la classica panella è stata trasformata in un “bastoncino di panella”, panato e fritto.

Alla fine della preparazione, la ricetta è bellissima anche da vedere. Sempre Analfino dice: “questo piatto uno è dei miei cavalli di battaglia”.

Ecco gli ingredienti per la ricetta al polpo

1 polpo

500 gr farina di ceci

500 ml acqua

1 mazzetto prezzemolo

3 uova

200 gr pangrattato

300 ml olio di semi di girasole

1 bustina zafferano

1 foglia di sedano

Olio evo

Sale qb

Pepe qb

Polpo, panelle e maionese di zafferano: la preparazione della ricetta

Per il polpo: andiamo a pulire bene il polpo sgorgandolo sotto acqua corrente. Lo andremo a lessare con acqua precedentemente salata. Una volta cotto lo andremo a porzionare in piccoli pezzi , una parte verranno scottati e una parte conditi con olio, sale e pepe.

Per la Panella: in una casseruola versiamo acqua e farina e un pizzico di sale, mescoliamo il tutto finché diventi un composto omogeneo, lasciar raffreddare in un contenitore per circa 40 minuti. Andremo a porzionare formando dei rettangoli. Esternamente andremo a panare prima con uovo e poi con pangrattato ripetendo il processo per 2 volte. Infine andremo a friggere in olio di semi di girasole.

Per la maionese allo zafferano: in un contenitore andremo a sbattere un uovo, aggiungiamo un pizzico di sale e una bustina di zafferano. Andremo a montare con l’aiuto di un frullatore ad immersione la maionese aggiungendo a filo olio di semi.