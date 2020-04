il cibo da strada siciliano per allietare un 25 aprile "casalingo"

Domani, 25 aprile è la giornata in cui ricorre l’ anniversario della “Liberazione d’Italia”, fondamentale per la storia italiana, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze armate alleate e dalle forze partigiane durante la Seconda Guerra Mondiale.

Come ogni anno, per tradizione, in tutta Italia, in questo giorno segnato in rosso sul calendario, con la complicità di un cielo terso e del calore del sole, saremmo stati tutti all’aria aperta a goderci la classica “scampagnata” con gli ingredienti necessari per rendere il più piacevole possibile la nostra gita “fuori porta”, a cominciare dalla brace accesa, pronta ad accogliere carni e verdure a cui dare quell’inconfondibile sapore di “carbonella”, per continuare con torte salate, bibite, e stuzzichini vari con cui intrattenersi piacevolmente, tra una chiacchiera e l’altra, in attesa che la griglia “faccia il proprio dovere”.

Dal momento che come sappiamo, a causa dell’ emergenza sanitaria globale, come già avvenuto per il lunedì di Pasquetta, non sarà possibile uscire di casa, possiamo ugualmente preparare un pranzo sfizioso che ci darà la consolazione ( non proprio magra) di gustare uno dei must del cibo di strada siciliano: pane e panelle.

Preparare in casa uno dei classici dello street food per cui la Sicilia è nota nel mondo, sarà, al contempo, semplice e divertente e ci aiuterà a trascorrere questa ennesima giornata di “clausura forzata” in maniera piacevole. Per farlo ci serviranno pochissimi ingredienti che, tuttavia, sono fondamentali per la riuscita del piatto ovvero, le moffolette, pane tipico siciliano per panelle e crocchè , realizzate con farina di rimacino che potrete acquistare direttamente dal sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentire ai propri clienti di ricevere comodamente a casa i prodotti scelti dal sito. Per realizzare le panelle, poi, sarà sufficiente usare la farina di ceci dell’azienda siciliana Antico Mulino ottenuta dalla macinazione dei ceci secchi. Per prepararle avete bisogno di 500 gr di farina di ceci e un litro e mezzo di acqua. Fate sciogliere la farina a freddo nell’acqua. Appena sarà sciolta, aggiungete del prezzemolo fresco e cuocete a fuoco moderato e girando fino a che il composto non si sia solidificato. Versate tutto il composto su una superficie liscia e umida( preferibilmente di marmo) e lasciate raffreddare e solidificare per bene. Appena il composto è freddo e solido tagliate a fette quadrate o triangolari di medio spessore e friggetele in abbondante olio bollente. Servite ben calde condite con sale, pepe e limone dentro le moffolette.

Accompagnate questo gustoso panino con una Pale Ale Spezie di Sicilia – Birra bionda Artigianale Bruno Ribadi alle spezie di Sicilia prodotta con grano perciasacchi, bucce di agrumi di Sicilia, bacche di sommacco e bacche di pepe rosa e la giornata, ne siamo certi, vi sorriderà.