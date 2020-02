Formaggi siciliani: Il territorio raccontato dai prodotti caseari

I formaggi sono uno dei prodotti più antichi e complessi che l’uomo abbia creato poiché, pur essendo costituiti da tre, semplici, ingredienti (latte, caglio e sale), dalla loro combinazione si origina un numero infinito di varietà.

Ciò dipende non solo dal metodo di lavorazione ma anche da quello di conservazione e invecchiamento che rende ogni singola forma un pezzo unico e irripetibile.Tutti i formaggi, poi, oltre alle caratteristiche organolettiche, raccontano la storia non solo di chi lo produce ma anche, e soprattutto, del territorio in cui nascono.

Non a caso, dunque, i prodotti caseari possono essere considerati il fiore all’occhiello delle tipicità siciliane essendo lo specchio di tante realtà differenti unite da un unico comune denominatore: la qualità delle materie prime utilizzate.

Nella gastronomia siciliana ci sono alcuni formaggi tipici siciliani davvero eccezionali, non solo per le storie che ciascuno si porta dietro, ma anche per le loro forme, i loro sapori e i grandi abbinamenti con i vini siciliani prodotti da vitigni autoctoni.

Ragusano, Piacentinu Ennese, Caprino di Girgentana, Fiore Sicano e Ricotta infornata, solo per citarne alcuni, portano nel DNA la storia di una regione fatta di contaminazioni culturali.

Il Piacentinu Ennese, in cui lo zafferano e il pepe nero in grani si fondono a meraviglia col latte vaccino.

Il Ragusano Dop prodotto con latte intero da vacca alimentata da erbe spontanee dell’altopiano ibleo.

Il Caprino di Girgentana, unico formaggio a “pasta filata” da latte caprino che ricorda nella forma le strane della capra Girgentana.

Il Fiore Sicano è un formaggio a pasta cruda, molle la cui stagionatura avviene in costruzioni in pietra calcarea con muri molto spessi e seminterrati. La Ricotta Infornata, infine è prodotta con latte misto (60% capra, 40% ovino), ha una crosta esterna imbrunita dall’alta temperatura di cottura in un tegame di ceramica.

Ciascuno con le proprie peculiarità rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello in grado di raccontare la cultura siciliana e avere la possibilità di acquistarli direttamente dalle aziende che li producono rappresenta il valore aggiunto per i produttori che hanno fatto della valorizzazione del territorio la propria filosofia di vita offrendo anche la possibilità di acquistarli online.

Per approfondire le conoscenze dell’affascinante mondo dei formaggi

l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf) organizza alcuni incontri periodici destinati non solo ai soci già assaggiatori ma anche a tutti i “cheeselovers” che vogliono entrare i contatto con il settore caseario.

I quattro incontri, dei quali il primo si è svolto lo scorso 11 febbraio, avranno luogo presso la “Gastronomia Armetta dal 1926” in via dei Quartieri, 6 e seguiranno la formula di assaggio guidato con contributo di 10 euro (8 euro per i soci Onaf in regola con la quota d’iscrizione annua).

Per info e prenotazioni 3929900720 e 091/6888986