Lo chef romano a Casa Minutella

Gabriele Bonci ama la Sicilia e la sue biodiversità. Famoso con il nickname di “Pizza Hero”, lo chef e blogger di origini romane è stato ospite dell’ultima puntata di Casa Minutella. Bonci è lo chef che ha rilanciato la pizza in teglia ed è diventato famosissimo per le sue partecipazioni agli show televisivi. Bonci ha partecipato a dei corsi di formazione che si sono svolti, nei giorni scorsi alla MAG, la Master Academy Galvagno.

Bonci, il grano siciliano patrimonio da tutelare

Proprio dai laboratori di Mag, la scuola di formazione che porta il nome di Antonino Galvagno (il fondatore di Elenka), Bonci si è collegato in diretta con Casa Minutella. Per lo chef romano la Sicilia deve salvaguardare la sua meravigliosa biodiversità. Un chiaro riferimento ai grani antichi siciliani, che raccontano la storia di una tradizione millenaria. Bonci ha citato una varietà particolare del grano siciliano: “il manto di Maria”. E’ un grano che colora le colline siciliane con le sfumature del celeste e del nero. “E’ uno spettacolo della natura, un prodotto che matura in soli tre mesi e dipinge con colori splendidi le campagne siciliane”.

Bonci, la pizza non va svenduta

Bonci ha anche lanciato un appello ai suoi colleghi pizzaioli e ai consumatori. “La pizza non va svenduta, tutti i suoi ingredienti sono frutti della nostra agricoltura. Ogni elemento deve essere di altissima qualità. Provate a pensare quanti pomodori vengono consumati giornalmente da una pizzeria. Io credo che per avere un prodotto di assoluta qualità, le persone siano disposte a pagare 50 centesimi in più la pizza”, Quindi, pizza sì, ma che sia buona e di qualità.

La pizza salverà l’agroalimentare italiano, “Sicilia terra fortunata”

Per Bonci la Sicilia può essere la miglior frontiera per questo rilancio della pizza: “usiamo la pizza per promuovere l’agricoltura, voi siete fortunati di stare in Sicilia perché avete dei prodotti meravigliosi”.