Finanziamenti pubblici che generano progetti di successo. Un’azienda agricola che chiude la filiera, e valorizza la tradizione artigianale dell’arte casearia nel pieno rispetto del benessere animale e dell’ambiente. Latticini e formaggi che raccontano il territorio, conservano i sapori di una volta e proteggendo la salute dei consumatori.

La Società Agricola “Tenuta Manchi” si trova a Caccamo, meraviglioso borgo medievale in provincia di Palermo a circa 500 metri d’altitudine, nel cuore delle colline del San Leonardo attraversate dall’omonimo fiume, dove gli uliveti e i boschi di quercia si diradano lasciando il posto a pascoli e campi coltivati a grano ed erba. L’azienda produce formaggi e latticini biologici di altissima qualità e dal gusto ineguagliabile conferito dal sapore del latte vaccino e caprino che proviene dagli allevamenti, anch’essi biologici. Nasce dalla passione tramandata nei decenni e trasmessa ai tre cugini, Maria Laura, Nicasio e Salvatore Muscia, che decidono di mettere a frutto le loro esperienze e trasformare l’amore per la natura e il territorio in una splendida realtà commerciale che si fonda sulla continua ricerca di “qualità”.

Gli animali vengono allevati secondo rigorosi standard qualitativi e nel rispetto delle antiche tradizioni del territorio, pascolando nei terreni di proprietà dell’azienda. L’intera filiera di produzione è gestita a livello familiare, dalla raccolta del fieno all’allevamento di capre e capretti, bovini e vitelli, fino alla produzione dei formaggi e alla loro commercializzazione. Il caseificio è infatti interno alla struttura: la materia prima arriva direttamente dalle sale mungitura adiacenti ed è immediatamente trasformata in ricotte, stracchini, mozzarelle e caciotte. Il benessere animale è una delle priorità della Tenuta Manchi, sia per l’alimentazione degli animali, con l’utilizzo di una grande stalla, come ricovero notturno o nelle stagioni fredde, che nella gestione dei diversi momenti di vita degli animali (le caprette alla prima gestazione sono separate da quelle pluripare per prevenire i conflitti all’interno del gregge). L’azienda ha una produzione sostenibile dell’energia attraverso pannelli fotovoltaici.

Tenuta Manchi rappresenta un “sistema in armonia” all’interno del quale è possibile entrare in contatto con l’antica tradizione dell’allevamento all’aperto coniugata con l’innovazione tecnologica della lavorazione del prodotto finale, su prenotazione è infatti consentita una visita guidata nell’azienda, per conoscere gli animali da fattoria e fare esperienza dell’ambiente in cui vivono.

Grazie ai fondi del Programma di Sviluppo Rurale l’azienda ha realizzato il caprile, la sala mungitura e il caseificio. La scelta di allevare capre nasce dalle caratteristiche del territorio collinare vocato alla pastorizia e dalla presenza di pascoli che offrono un’alimentazione ricca di preziose erbe spontanee. Il Caseificio riesce a soddisfare i gusti di tutti i palati producendo insieme a mozzarella, ricotta, yogurt, anche formaggi veramente speciali e dai nomi originali: “a chiusidda e a zangara” (robiole a diversa stagionatura)”, la caciotta Manchi, “chianu caloriu” (stracchino), “giacometta” (formaggio fresco spalmabile)” e “pizzu San Giorgiu” (formaggio di capra semi-stagionato)”. Tutti i prodotti sono rigorosamente biologici e rappresentano il territorio e la tradizione prendendo il nome delle contrade in cui vengono pascolati gli animali.

I prodotti dell’azienda Manchi sono ambasciatori di un’antica tradizione casearia che fonda le sue radici sul benessere dell’animale, libero di pascolare ed alimentarsi con le erbe spontanee; grazie alla lavorazione artigianale le sostanze nutrienti sono mantenute nel prodotto finale. Una strategia che difende la biodiversità, conferendo sapori e profumi speciali al formaggio e ai suoi derivati. Inoltre riconoscel’inestimabile valore dei grassi saturi per la prevenzione dei problemi cardiovascolari e per il benessere delle nostre arterie.

La tenuta Machi offre prodotti genuini che ci permettono di riscoprire la sapidità e la ricchezza dei sapori di un tempo lontano. Memorie del giusto matrimonio tra gusto e salute.

Informazioni: Società Agricola Tenuta Manchi, C/da Manchi s.n. – 90012 Caccamo (PA) email: tenutamanchi@gmail.com; telefono: 329 7729498/366 5454359, sito www.tenutamanchi.it