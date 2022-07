Una ricetta estiva per valorizzare al meglio prodotti di terra e mare.

L’insalata liquida è una tecnica della nouvelle cousine per trasforma in una crema fresca e verde brillante le migliori verdure del nostro territorio. Quella crema diventa la base per realizzare piatti di altissima cucina. Sono piatti da preparare con elementi di terra e mare, seguendo la stagionalità e con un occhio a ciò che offre il territorio. Questa insalata liquida di scarola è un piatto del genio di Antonino Cannavacciuolo. E’ proprio grazie a ricette come questo che molti critici gastronomici sostengono che in cucina Cannavacciuolo cucini come se stesse dipingendo.

Gli ingredienti per l’insalata liquida di scarola

cespo di scarola 1 pezzo

olio extravergine d’oliva 1 dl

sale quanto basya

acqua di raffreddamento quanto basta

burrata di bufala 1 nodo

crema di latte mezzo litro

briciole di pane a piacere

Acciughe dissalate 15 grammi

rametto di timo 1

rametto di santoreggia 1

rametto di maggiorana 1

scampi di media grandezza 4

Come preparare l’insalata liquida

Tagliare e lavare l’insalata, sbollentarla per pochi minuti in acqua salata, raffreddarla in acqua e ghiaccio, scolarla conservando l’acqua di raffreddamento e strizzarla. Frullarla con l’acqua di raffreddamento, emulsionando con abbondante olio extravergine di oliva e regolando di sale.

Privare la burrata dell’involucro di pasta filata, ricavandone solo il cuore. Da utilizzare frullandolo con la crema di latte.

Conservare le briciole di pane che si formano tagliando il pane di Fobello.

Togliere le acciughe dal sale, pulirle, dissalarle e conservarle in olio extravergine di oliva.

Sfogliare i rametti, utilizzando solo le foglie più piccole.

Con un cucchiaio, stendere la stracciatella in una fondina. Ricoprirla con l’insalata liquida, aggiungere i trucioli di pane, le acciughe e le erbe aromatiche. Adagiare uno scampo tagliato in due sopra la crema di insalata liquida.

Nel video qui allegato potete seguire una ricetta simile a quella realizzata dallo chef Cannavacciuolo. In questo caso, al posto degli scampi, vengono utilizzate delle cozze.