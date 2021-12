Lo Coco ha cucinato in diretta a Casa Minutella

Anche la semplice e classica insalata siciliana di finocchi, aringhe ed arance può diventare un piatto stellato. Lo ha dimostrato ieri a Casa Minutella lo chef Tony Lo Coco, firma griffata con una stella Michelin del ristorante “I Pupi” di Bagheria.

Lo Coco ha deciso di regalare il suo tempo e la sua abilità a Casa Minutella ed ai suoi spettatori. Ieri era il giorno di chiusura del ristorante. Lo Coco, però, ha voluto lo stesso partecipare alla trasmissione e regalare a tutti noi questa splendida ricetta: una rivisitazione in chiave gourmet della classica insalata alla siciliana.

Lo chef ha eseguito la ricetta in diretta, in collegamento dalla cucina de “I Pupi”. In studio, Massimo Minutella e Toni Sperandeo, hanno sperato sino all’ultimo che per qualche magia quel meraviglioso piatto si materializzasse di fronte a loro.

Gli ingredienti dell’insalata siciliana di Toni Lo Coco

Finocchio

Nasello fresco

Olive nere

Arance

Cipollotto

Vino Marsala

Olio d’oliva evo

Aringhe

Concentrato di pomodoro

Sale quanto basta

Foglioline di olivella

Insalata siciliana, la ricetta di Toni Lo Coco passo dopo passo

La ricetta dell’insalata siciliana è veramente semplice. Anche nella versione dello chef stellato Toni Lo Coco. Abbiamo cercato di seguire passo dopo passo le sue indicazioni. Se qualcosa non dovesse risultare chiaro, potete sempre consultare il video della puntata.