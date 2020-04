da lunedi 13 aprile short video per raccontare le meraviglie siciliane

Tutto è pronto: da lunedì 13 Aprile inizierà la pubblicazione della serie video “Istanti siciliani”, sul canale Instagram di EsperienzaSicilia.it, previsto per le ore 9,00.

Dal Lunedì di Pasquetta, infatti, verranno regolarmente pubblicati tre video a settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, senza un termine temporale preciso. Si tratta di un percorso a puntate che tratteggia le bellezze dell’Isola in un mix di immagini e suoni, capaci di catturare tutti sensi.

Gli “short video” avranno la durata di 20 secondi circa e mostreranno luoghi, monumenti, bellezze naturali e anche tesori gastronomici. Tra questi, ad esempio, ci sarà il cannolo di Piana degli Albanesi, la preparazione della cosiddetta ‘nfigghiulata, tipica della zona di Capaci, in provincia di Palermo, lo street food di Gaetano Gioé, meglio noto come Pippo, a Ballarò, e ancora, pillole di sapore siciliano che tra le meraviglie di Sicilia faranno bella mostra di alcuni gioielli della gastronomia siciliana per palati “voraci”.

“L’idea è nata dall’ auspicio di ritornare presto a godere delle meraviglie siciliane, lasciandoci alle spalle un periodo di “digiuno” e di aridità, tuttavia, paradossalmente, strumento di innesco di desiderio e di sensibilità verso quanto questo territorio regala continuamente, da millenni” spiega Lorenzo Mercurio, classe ’78, antropologo, videomaker e documentarista che ha fondato “Esperienza Sicilia” per raccontare la Sicilia con brevi documentari esperienziali attraverso le sue eccellenze territoriali.

La sua esperienza, iniziata con la mappatura degli itinerari religiosi in Sicilia, progetto finanziato dalla Regione Siciliana, al quale ha collaborato, ha portato il giovane siciliano a specializzarsi specializzato nella lettura simbolica del triskelés, la figura a tre punte che caratterizza la Trinacria e nella storia medievale, moderna e contemporanea della sua amata Sicilia. Grazie a questa passione Esperienza Sicilia dispone già di un archivio documentaristico sulla Sicilia, a partire dalle lezioni di Ludovico de Maistre, Gabriele Saluci e Massimiliano Manzo dello staff della Travel Film School (by Studio Taurinorum, Torino), documentaristi, registi ed editori che hanno prodotto documentari in tutto il mondo, anche per il programma “Kilimangiaro” di Rai 3.