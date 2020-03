la variante bianca della regina della tavola siciliana

Meno nota della parmigiana di melanzane , regina della tavola estiva siciliana, la parmigiana di zucchine è un gustoso secondo piatto facile da preparare e di sicuro successo.

Sebbene quella a base di melanzane, con cui si prepara anche la caponata, sia considerata nell’immaginario collettivo la versione della parmigiana per antonomasia, sembra che, in realtà, non esista una versione “doc” della parmigiana, poiché, con il termine “parmigiana” pare si riferisca ad un’ampia tipologia di sformati caratterizzati da più strati di componenti fritte, sia di pesce che di carne, con una farcitura interna tra l’uno e l’altro. Più rare erano quelle di verdure, poiché anticamente erano considerate cibo povero e, pertanto, non molto presenti nei ricettari dell’aristocrazia giunti ai nostri giorni. Secondo questa teoria, dunque, non esiste limite agli ingredienti con i quali ci si può sbizzarrire nel preparare una parmigiana.

Ad ogni modo, quale che sia la sua origine, vale di certo la pena cimentarsi nella preparazione di questo piatto che, nonostante la sua semplicità, richiede attenzione nella realizzazione delle diverse fasi necessarie per ottenere un risultato eccellente. In particolare, versione di stagione che vi proponiamo prevede la stratificazione di zucchine fritte (o al forno se preferite una versione light) intervallate da fette di caciocavallo semi stagionato, ottimo anche all’argentiera e dal pecorino siciliano, ideale anche per la cacio e pepe. Sebbene questa variante sia “in bianco”, potrete decidere, a vostro gusto, di inserire, tra uno strato e l’altro anche la salsa di pomodoro da gustare calda appena sfornata oppure tiepida o fredda.

Vi proponiamo, di seguito, la ricetta della parmigiana bianca di zucchine ricordandovi che potrete acquistare tutti gli ingredienti per realizzarla sul sito di InSicilia, l’e-commerce di prodotti tipici siciliani che ha aderito alle campagne social #iorestoacasa e #iomangioebevosiciliano per consentirvi di ricevere la spesa comodamente a domicilio.

Parmigiana bianca di zucchine



Ingredienti (per 4 persone)

800 g di zucchine genovesi

400 g di caciocavallo semi stagionato

50 g di pinoli tostati

1 mazzetto di basilico fresco

60 g di pecorino siciliano

pangrattato

olio extravergine di oliva

sale e pepe q.b.

Lavate le zucchine e spuntatele alle estremità. Ricavatene delle fette di 3-4 mm di spessore procedendo nel senso della lunghezza. Friggetele e mettetele a scolare su carta assorbente (per una versione light potete infornarle o grigliarle). Tagliate il caciocavallo a fette sottili. A questo punto cospargete di olio e pangrattato una pirofila da forno rettangolare. Fate un primo strato di zucchine, affiancandole una all’altra. Quindi ricoprite con le fette di caciocavallo e spolverate con i pinoli tritati grossolanamente e basilico sminuzzato con le mani. Irrorate con olio, aggiustate di sale e pepe. Proseguite alternando gli strati fino a esaurimento degli ingredienti. Terminate con il caciocavallo, il pangrattato e pinoli. Cuocete nel forno già caldo a 180° per circa 30-35 minuti, fino a quando sarà ben dorato. Lasciate riposare per qualche minuto prima di servire.