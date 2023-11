Anche quest’anno, l’associazione Pro Loco San Fratello APS in collaborazione con l’associazione Volos e con il patrocinio del Comune di San Fratello, organizzano la “5ª edizione del Martin Fest”, sabato 18 novembre.

Questa, è la festa di San Martino di San Fratello che porta in piazza il buon vino novello locale e le eccellenze del territorio nebroideo.

È un appuntamento che vede come protagonisti i frutti della terra, i profumi, i colori ed i sapori della stagione autunnale tra degustazioni di vini, gastronomia, spettacoli musicali, intrattenimento per bambini e l’immancabile street food.

Quest’anno, inoltre, il Martin Fest offrirà l’occasione per assistere alla dimostrazione di forgiatura del coltello sanfratellano, un ulteriore elemento raffigurato del comune di San Fratello, attraverso le antiche tecniche di lavorazione.

Si inizierà alle ore 18, con una conferenza sul coltello sanfratellano. Dalle ore 19 apertura degli Stands – Street Food, dimostrazione forgiatura coltelli, spettacoli musicali con band, spettacoli artistici con giocolieri, intrattenimento per bambini e dalla mezzanotte Dj set e Karaoke per offrire a tutti i partecipanti tanto divertimento.

Per informazioni su Martin Fest 2023, l’evento che promuove il vino novello locale ed i prodotti tipici dei Nebrodi, basta cliccare qui.

