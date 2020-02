Tutto è pronto per la nona puntata di MasterChef Italia che vedrà stasera 13 febbraio i nove concorrenti sfidarsi all’ultimo boccone nella più avvincente e golosa delle gare.

Come di consueto il cooking show inizierà alle ore 21.15 su Sky 1 e, dopo le eliminazioni della scorsa puntata di Milenys De Las Mercedes e Giada Meloni, due concorrenti che, più di una volta, hanno dato prova di abilità ai fornelli, i protagonisti di stasera, entrati, ormai di diritto nella top ten, sono pronti questa sera a sfidarsi a colpi di ricette e creatività per aggiudicarsi il titolo di 9° MasterChef italiano.

Tra i concorrenti in gara, il palermitanissimo Luciano di Marco, che sembra già entrato nelle simpatie dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli i quali non sono, di certo, rimasti indifferenti al carico di energia del siciliano che del detto #addakuosa ( che tradotto dal dialetto siculo significa “a quella cosa”) ha fatto il proprio motto.

Luciano, infatti, ama brindare in questo modo, ogni volta che la sua cucina riscuote successo tra i giudici, cosa per la quale non riesce a nascondere l’esplosione di felicità che gli esplode nel cuore, dedicandola a “quel qualcosa” di speciale che ognuno porta dentro.

In attesa di scoprire cosa cucineranno i concorrenti con i cinque tipi di farina che troveranno nella Mistery Box in abbinamento al giusto latte, il nostro Massimo Minutella è andato a casa di Luciano di Marco ad intervistare la sua famiglia, madre, suocera, fratello e figlia, per scoprire tante curiosità sulla sua cucina e sui piatti che rappresentano i suoi cavalli di battaglia, uno tra tutti, i ravioli al nero di seppia con polpa di ricci.

Ecco cosa ci hanno raccontato.

Forza Luciano, siamo tutti con te!