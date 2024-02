Il trionfo palermitano

Grandi successi per la cucina palermitana ai campionati della cucina italiana. Il culinary team Palermo ha conquistato la medaglia d’argento e il team di chef del traditional food ha ottenuto l’oro nella categoria “street food” ai campionati della cucina italiana, tenutasi a Rimini dal 18 al 20 febbraio. Tali riconoscimenti sono stati i più prestigiosi per i membri dell’associazione provinciale “cuochi e pasticceri Palermo” che hanno vinto anche il titolo di campioni d’Italia. Altra vittoria palermitana per gli studenti dell’Ipsseoa Pietro Piazza, guidati dal professore e chef Rosario Picone, che hanno trionfato nel contest “ragazzi speciali”.

L’ottava edizione dei campionati della cucina italiana ha avuto come protagonista Palermo e la sua cucina.















I campionati della cucina italiana

I campionati della cucina italiana sono l’evento più importante sul fronte delle competizioni culinarie nazionali e sono organizzati dalla federazione italiana cuochi. Si tratta di un evento a stampo internazionale che da anni ha ottenuto l’importante riconoscimento da parte Worldchefs, l’organizzazione mondiale dei cuochi. L’edizione 2024 ha visto sfidarsi un totale di circa 500 concorrenti, divisi tra squadre e singoli per un totale di 9 gare differenti: cucina calda a squadre, cucina calda singoli, pasticceria da ristorazione, cucina calda vegana, contest “ragazzi speciali”, contest “miglior professionista lady chef”, trofeo “miglior allievo istituti alberghieri”, contest “mistery box” e contest “street food”.

Il trionfo palermitano

Si è distinta l’associazione provinciale “cuochi e pasticceri Palermo” durante l’ottava edizione dei campionati della cucina italiana. Il tradition food Palermo ha presentato il piatto “u spinitu palermitano”, un omaggio alla tradizione della rosticceria palermitana rivisitato in chiave moderna.

Il culinary team ha impressionato i giudici con un menù ispirato alla cucina siciliana, che includeva piatti come la “matrioska palermitana” e il “trazzera al tramonto”, un filetto di bovino con purea di patata e zucca al sifone, flan di cavolfiore verde palermitano “arriminato”, spugna alle erbette di montagna, asparago arrosto e carotina confit. inoltre, gli studenti dell’Ipsseoa Pietro Piazza hanno vinto il premio nazionale con i loro “cestini di pane farciti tra genuinità e tradizione della nostra terra siciliana”.

Medaglia d’argento per il culinary team

Si unisce nella competizione di cucina calda junior lo schef Giovanni Riina che ha conquistato da singolo la medaglia d’argento e la giovane chef Lauretana Arena, ex allieva del Piazza, che ha rappresentato l’associazione cuochi all’interno del team junior regionale con il quale si sono aggiudicati tre trofei medaglia d’oro, premio miglior critica e miglior brigata.

“Si tratta di traguardi meritati con fatica e impegno dai nostri chef – dichiara Giacomo Perna, team manager del culinary team Palermo – mi complimento per gli sforzi profusi e per i risultati ottenuti”.

Il commento del presidente dell’associazione cuochi e pasticceri Palermi: “Si tratta di medaglie di cui l’associazione tutta gioisce – ha dichiarato Mario Puccio – il risultato ottenuto dall’istituto Piazza ci fa ben sperare rispetto al futuro della nostra professione e al suo ruolo nel mondo dell’inclusione”.