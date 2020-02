MedTaste, la Fondazione Albatros celebra la Dieta Mediterranea con lo chef corfiota Marina Beska

In occasione del decimo anniversario dell’iscrizione della dieta mediterranea nella lista del patrimonio immateriale Unesco, nel segno di una multiculturalità che non si limita a prendere atto delle differenze fra i popoli, ma le accetta confrontandosi con esse, senza la pretesa di prevaricarle, nasce la collaborazione di Fondazione ITS Albatros con il laboratorio di progettazione culturale MYTH euromed per MedTaste, iniziativa che richiama all’Omerica Odissea, riproposta a mete invertite, in chiave femminile e gastronomica.

Per l’occasione la Fondazione ITS Albatros, aprirà le porte alla chef di Corfù, Marina Beska che, coadiuvata dai colleghi della fondazione, Katia Zanghì e Pietro Arena, il prossimo 29 febbraio, realizzerà un menù di cinque portate attraverso le quali racconterà i concetti come l’ospitalità, l’accoglienza verso lo straniero e la cultura fortemente identitaria che da sempre rappresentano caratteristiche peculiari della civiltà greca.

Un tuffo ideale, insomma, nelle acque cristalline dell’Egeo, che si arriveranno ai presenti anche grazie alle melodie magistralmente eseguite da Carmelo e Giuseppe Siciliano, musicisti esperti in armonie tradizionali greche.

Come si evince dal menù, di seguito riportato, si tratta di piatti molto simili e vicini a quelli della tradizione siciliana, sia per gli ingredienti utilizzati che per la modalità di cottura. Melanzane al forno con feta, Moussakà (sformato di melanzane, patate, carne trita e besciamella), Pastitsada (ricetta tradizionale di Corfù; carne di vitello in casseruola con un mix di 7 spezie tipico di Corfù, detto spetserikò), Bourdeto (ricetta tradizionale di Corfù con brodo di pescato di scoglio su trito di cipolla, paprika e peperoncino), Insalata greca e per concludere Yogurt dolce con confettura ed emulsione di limone.

Sarà una festa dei sapori e della interculturalità iniziata nel 2017, come azione pilota della rete European Silk Road, sotto la gestione del g.e.i.e. Marco Polo System di Venezia e la cura del project manager Alberto Cotrona e proseguita nel 2018 e nel 2019 con il Corfu Food&Wine Festival, per arrivare ai giorni nostri con il “Viaggio” di Marina seguendo le rotte di Odisseo.

La chef Beska, il giorno dopo, il marzo, insieme allo chef messinese Antonio Arnaud presso il ristorante il Parametro di Messina replicando il menù ai profumi greci.