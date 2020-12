Un primo piatto che serve come pietanza unica

Pasticcio di Natale, lo scrigno ripieno di tante bontà

Il pasticcio di Natale è una ricetta tipica del sud est della Sicilia, si prepara farcendo uno scrigno di pasta di pane con rigatoni maneggiati con ricotta, salsiccia e cavolfiori

Il pasticcio di Natale è un timballo di pasta, ricorda molto la ricetta descritta nel “Gattopardo”

Il segreto della ricetta è la corretta esecuzione dei passaggi per preparare impasto e condimento

Il Pasticcio di Natale è una delle ricette tipiche siciliane per il periodo natalizio. Orgia di ingredienti e sapori è una vera bomba calorica. Il Pasticcio di Natale è un timballo di pasta. A differenza del più famoso Timballo del Gattopardo, lo scrigno è fatto con pasta di pane. Il ripieno è a base di tritato di maiale, cavolfiore, pecorino, ricotta e pasta. E’ un primo piatto ma è meglio usarlo come pietanza unica.

Ecco gli ingredienti per lo scrigno di pasta

500 gr di farina di semola di grano duro

25 gr di lievito di birra

50 gr di olio EVO

qb acqua

1 cucchiaio di zucchero

Sale

Per il ripieno dovete usare questi elementi

un cavolfiore

350 gr di tritato di maiale

300 gr di ricotta

400 gr di rigatoni

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

70 gr di pecorino grattugiato

1 cipolla

1 dl di vino rosso

olio EVO

sale

pepe

La preparazione del pasticcio avviene in tre fasi. Prima va preparata la pasta di pane. Poi si deve lavorare il ripieno e la pasta con cui farcire lo scrigno. Infine, scrigno e ripieno vanno assemblati.

Iniziamo dallo scrigno Sciogliete il lievito in 2 dl di acqua tiepida. In una terrina mettete la farina, aggiungete un cucchiaio di zucchero, una presa di sale, l’olio o lo strutto e lavorate bene con le mani per amalgamare gli ingredienti. Disponete la farina a fontana, aggiungete il lievito disciolto ed impastate. Aggiungete altra acqua fino ad ottenere un composto omogeneo e morbido. Coprite con un panno e mettetelo a lievitare in un posto tiepido per circa 2 ore.

Adesso occupiamoci del ripieno. Nel frattempo disponete la ricotta in un colapasta e lasciatela sgocciolare. In una padella affettate la cipolla e soffriggete con un filo d’olio, unite il tritato e fate rosolare. Dopo qualche minuto aggiungete il vino, lasciate sfumare e versate il concentrato di pomodoro precedentemente sciolto in una tazza di acqua tiepida. Salate e pepate. Fate cuocere a fuoco moderato per trenta minuti. Pulite il cavolfiore eliminando le parti più coriacee e lessatelo in acqua salata. Appena cotto scolatelo e mettetelo da parte. Nel frattempo avrete cucinato la pasta in abbondante acqua salata e portata a metà cottura. Scolatela per bene e mescolatela assieme al ragù, al cavolfiore, al pecorino.

A questo punto dobbiamo assemblare gli ingredienti. Prendete una teglia da forno e oleatela per bene anche sui bordi. Prendete la pasta lievitata e dividetela in due parti. Con un mattarello stendete la prima parte di pasta, sufficiente per foderare la teglia ricoprendone anche i bordi. Ricoprite il fondo della teglia con i rigatoni conditi. Tagliate la ricotta a fettine fino a ricoprire tutto il composto. Stendete la seconda parte dell’impasto e coprite il pasticcio sigillando per bene i bordi. Con un po’ di pasta di pane realizzate un cordoncino che andrete a disporre tutt’intorno al pasticcio. Spennellate la superficie con olio misto ad acqua e bucherellatelo con i rebbi di una forchetta.Fate riposare per circa mezz’ora ed infornate a 200° per 50 minuti.