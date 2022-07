Un pesto al sapore degli agrumi

Il pesto di limoni è un condimento perfetto per una spaghettata estiva. E’ la miglior alternativa al classico pesto al basilico, quello reso famoso dalla nobile cucina genovese. Con qualche accorgimento, questo pesto sarà addirittura più cremoso e saporito del tradizionale. Si realizza in semplicità e in pochi minuti.

Gli ingredienti del pesto di limoni

150 gr di pinoli

succo di mezzo limone ( o di un limone se piccolo)

scorza tritata di mezzo limone

sale

olio extra vergine di olive

mezzo bicchiere di acqua

mentuccia

basilico

aglio

3 patate ( 300 grammi circa)

Come preparare il pesto di limoni

La ricetta è semplice e buona. La prima cosa da fare è cuocere la patata. E’ un passaggio fondamentale, perchè rispetto al pesto di basilico questo a base di limone contiene una grande percentuale di acqua. Quindi, è necessario avere come base una patata. Lasciamolo cuocere la patata per una ventina di minuti e poi togliamo la buccia.

Dopo aver completato la cottura, lasciamo raffreddare la patata sino a quando non è a temperatura ambiente. A questo punto la patata va messa nel bicchiere da frullatore ad immersione. Nello stesso bicchiere aggiungete il succo del limone, il sale, i pinoli e l’acqua.

Cominciate a frullare gli ingredienti e aggiungete a filo l’olio ( in pratica, mentre frullate dovete aggiungere l’olio come se fosse maionese. Servirà a farlo montare). Dopo qualche secondo, quando il tutto sarà già diventato crema, aggiungete il resto degli ingredienti: la mentuccia, il basilico. Continuate a frullare e solo alla fine grattugiate il limone. A questo punto mescolate tutto senza più frullare. Il vostro pesto di limoni è pronto per una spaghettata estiva.