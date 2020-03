i legumi principi della primavera rallegrano la tavola

I pisellini, legumi principi della primavera, che insieme alle fave rappresentano una vera gioia per la vista (oltre che per il palato) grazie al loro colore verde smeraldo in grado di rallegrare la tavola nella stagione del risveglio, tolto il baccello, si vestono a festa.

Sulla tavola dell’8 marzo ( soprattutto se il tempo consentisse di fare un pic-nic all’aria aperta) non possono mancare i “pisellini mimosa” che, grazie al felice connubio di ingredienti sapientemente dosati, riempiranno il desco di gusto e colore.

Si tratta di un modo di cucinare queste piccole gemme color verde smeraldo, ricche di proprietà e dal sapore inconfondibile, in un modo che ricorda quello delle nonne che di solito preparavano l’uovo “affogandolo” nei piselli con la salsa di pomodoro e lasciandolo cuocere con il coperchio fino a che non diventasse ad “occhio di bue” ovvero con l’albume rappreso e il tuorlo morbido in cui intingere generosamente il pane facendo la doverosa “scarpetta“.

La versione dei “pisellini mimosa” è una gustosa rivisitazione di questo piatto della memoria che, traendo spunto dal felice connubio tra l’uovo e i piselli, lo rende facile da trasportare, anche in caso di gite fuori porta, eliminando la componente liquida della salsa di pomodoro, e aggiungendo nell’impasto che diventerà “uovo stracciato o stracciatella” un formaggio grattugiato dal gusto piuttosto forte come il pecorino in modo da conferire una piacevole nota sapida che, unita alla dolcezza dei piselli, crea un piatto dal sapore perfettamente equilibrato che piacerà a grandi e piccini.

Di seguito, vi proponiamo la semplice e gustosa ricetta dei “pisellini mimosa” da seguire pedissequamente per ottenere il giusto risultato poiché, come è noto, le cose apparentemente semplici spesso sono, in realtà, le più difficili. Alcuni ingredienti potrete acquistarli direttamente online.