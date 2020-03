8 marzo: la torta mimosa alla papeda

L’infaticabile Lidia Calà, la “regina delle nocciole” di Tortorici, in provincia di Messina, in occasione dell’8 marzo è già a lavoro per preparare un dolce dal sapore, al contempo, delicato e di carattere, proprio come le donne alle quali è dedicato.

Una passione quella di Lidia che, insieme alla competenza e all’eccellenza dei prodotti del territorio nebroideo, diventano gli ingredienti distintivi di un successo destinato a crescere nel tempo.

La dolce signora di Tortorici, infatti, rappresenta, ormai, un must imperdibile per tutti coloro che si recano in questo piccolo comune in provincia di Messina, immerso in un tempo fuori dal tempo, definito anche “Città della Nocciola” e “Città delle Campane”, sia per la presenza di noccioleti, sparsi in tutte le 72 borgate, che per le campane che, ancora oggi, vengono forgiate a mano dagli artisti locali e di cui esiste anche un museo visitabile.Proprio qui Lidia Calà Carcione, classe ’75, all’interno del laboratorio della pasticceria “Dolce incontro”, di sua proprietà, nella piazza di Tortorici, realizza prelibatezze da oltre vent’ anni, come Vianne, la celebre protagonista del film Chocolat, immergendo i visitatori in un vero e proprio viaggio che coinvolge tutti i sensi. Cioccolatini, biscotti, torte e dolci alle nocciole e invitanti dessert sono solo alcuni dei prodotti realizzati da Lidia, definita, a pieno titolo, “regina delle nocciole dei Nebrodi”.

“Sin da bambina andavo a spasso” tra i noccioleti imparandone ad apprezzare i frutti e a conoscerne tutte le potenzialità. All’eccellenza delle materie prime utilizzate, ho unito la voglia di studiare le tecniche per lavorarle nel modo migliore per creare creme, biscotti, torti e praline senza l’uso di basi e composti chimici. Oggi il vero successo per me rappresenta restare nella mia terra d’origine ed esserne diventata ambasciatrice”.

In omaggio alle donne, che fieramente rappresenta, nel giorno a loro dedicato ( e non solo in quello) Lidia ha pensato ad una torta mimosa alla papeda che ne incarni, al contempo, la delicatezza ed il carattere, grazie al perfetto equilibrio degli ingredienti utilizzati di cui, di seguito, vi proponiamo, in esclusiva la ricetta, da lei gentilmente fornitaci.