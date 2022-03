La famosa torta rustica inglese

Shepherd’s pie, si chiama così la torta dei pastori inglesi. Appartiene alla categoria della cottage pie, gli sformati della cucina britannica. Shepherd’s pie è un piatto tipico inglese molto rustico e saporito. Ingredienti principali di questa pietanza sono il purè di patate e la carne. Nella ricetta originale si preveder la carne d’agnello ma va benissimo anche con il manzo o il vitello. Questa preparazione richiede l’uso del forno che va a creare una crosticina golosa e decisamente irresistibile. La pietanza si prepara con un alternanza di carne condita e conciata, e patate che vengono preparate come fosse un purè.

Il risultato finale sarà un bel pasticcio di carne e patate, morbido, gustoso e profumato. Per gli inglesi si tratta di un comfort food invernale e ricco che non manca anche mai nei classici pub. La sua origine è di piatto povero. Le patate non mancavano mai nelle case dei contadini e dei pastori inglesi. La patata venivano ridotte in una crema, a cui venivano aggiunti avanzi di carne e verdure

Gli ingredienti per la Sheperd’s pie

Macinato di agnello 1 kg

Carote 200 g

Piselli 200 g

Cipolle 200 g

Aglio 3 spicchi

Rosmarino 1 rametto

Concentrato di pomodoro 25 g

Farina 00 30 g

Brodo di carne 350 ml

Olio EVO 4 cucchiai

Sale qb

Pepe nero qb

Patate 1.5 kg

Latte 120 ml

Burro 20 g

Tuorlo d’uovo 1

Emmental 30 g

Sale qb

Pepe nero qb

Ecco come preparare la Shepherd’s pie

Per preparare la shepherd’s pie – come farebbe Gordon Ramsey -per prima cosa sbucciate le patate e tagliatele a pezzi di medie dimensioni quindi mettetele a lessare in acqua bollente salata fino a che risulteranno tenere, ci vorranno circa 20 minuti.

Intanto tritate la cipolla e l’aglio quindi trasferite il trito in una casseruola capiente insieme a un generoso giro di olio, fate rosolare per qualche minuto a fuoco moderato. Nel frattempo pelate le carote e riducetele a cubetti di piccole dimensioni, quindi unitele nel tegame, continuate a cuocere a fuoco moderato per circa 5-6 minuti mescolando di frequente.

A questo punto aggiungete il macinato di agnello, amalgamate il tutto e lasciate cuocere per circa una decina di minuti a fuoco medio-alto in modo da rosolare bene la carne.

Condite con sale, pepe e gli aghi di rosmarino tritati, unite il concentrato di pomodoro, la farina e amalgamate il tutto. Aggiungete i pisellini e il brodo di carne, abbassate la fiamma e fate cuocere, mescolando di tanto in tanto, fino a quando il composto risulterà addensato.

Quando le patate saranno cotte trasferitele in una ciotola, aggiungete il burro, il latte, il tuorlo d’uovo e regolate di sale e pepe. Schiacciate le patate fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

Disponete il composto di carne in una pirofila da forno imburrata di circa 30 per 20 cm, distribuite la purea sul composto di carne e create una sorta di decorazione con i rebbi di una forchetta. Cuocete per 25-30 minuti a 200 C° in forno statico, o fino a quando il composto di patate risulterà dorato.