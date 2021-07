Omaggio alla cucina giapponese alla vigllia delle Olimpiadi di Tokyo

Dal Giappone arriva il sukiyaki, la zuppa della convivialità

Gli ingredienti base sono la carne, le verdure e l’uovo sbattuto in cui intingere le fettine di manzo

E’ il piatto della convivialità

Il sukiyaki è una delle ricette simbolo della cucina giapponese. In realtà è un piatto invernale. Ma era necessario fare un omaggio al Giappone e alle sue tradizioni, a pochi giorni dall’accensione della fiaccola olimpica in quel di Tokyo. Sicuramente questa pietanza non mancherà dal menù degli atleti giunti nel paese del Sol Levante a caccia dell’alloro olimpico.

Il sukiyaki è una ricetta non molto antica. Risale al cosiddetto periodo imperiale Meji, arco dinastico temporale che va dal 1868 al primo decennio del secolo scorso. Si tratta in realtà di una variante dell’altro piatto tipico del Sol Levante: lo shabu shabu, sostanziale un brasato di carne con verdure.

Il sukiyaki è un piatto a base di fettine sottili di carne di manzo. La carne va fatta cuocere lentamente insieme a verdure e altri ingredienti in una pentola con all’interno una miscela di salsa di soia, zucchero e mirin. Quando gli ingredienti sono cotti vengono intinti in uova sbattute. Così, finalmente, quelle fettine di carne possono essere servite e gustate. Questo piatto viene mangiato lentamente. Per questo viene preparato per serate tra amici, quando si ha tempo per chiacchierare attorno a una pentola di buon cibo.

Gli ingredienti per il sukiyaki

400 gr. carne di manzo tagliata a fettine sottili

1 panetto tofu (da grigliare prima di metterlo nella pentola)

2 cipolle

1 cespo crisantemo coronato

1 sacchetto funghi shimeji si possono sostituire con altri funghi, quali ad esempio gli shiitake

1 sacchetto funghi invernali si possono sostituire con altri funghi

1 pacchetto spaghetti shirataki o somen

Per il brodo

100 ml salsa di soia

100 ml mirin

50 ml sake

50 ml acqua

2 cucchiai da tavola zucchero

una piccola quantità grasso di manzo

4 uova

La preparazione del sukiyaki

Mettete tutti gli ingredienti per il brodo in un pentolino e portate ad ebollizione così da preparare la salsa. Tagliate il tofu a cubetti. Tagliate la cipolla naga-negi diagonalmente. Sciacquate il crisantemo coronato in acqua fredda e spezzettate a mano le foglie. Tagliate le parti dure dai funghi (gambi e via dicendo) e divideteli in 4 porzioni. Mettete gli spaghetti shirataki in una pentola con acqua fredda e portate ad ebollizione. Dopodichè metteteli nuovamente in acqua fredda e tagliateli così che possano essere facilmente mangiabili. Scaldate una pentola da sukiyaki (pentola a bordo alto da mettere al centro della tavola sopra ad un fornello elettrico), aggiungete il grasso di manzo e mettete a fiamma bassa. Posizionate le fette di manzo nella pentola e cospargetele con lo zucchero. Aggiungete la salsa preparate in precedenza. A fuoco medio fate sobbollire leggermente il manzo. Aggiungete tutti gli altri ingredienti e lasciate che si cucinino. Ogni persona deve avere una ciotola in cui avete sbattuto l’uovo crudo. Man mano che gli ingredienti sono pronti, ognuno si serve direttamente dalla pentola al centro della tavola e intinge la carne o le verdure nell’uovo crudo prima di mangiarle.