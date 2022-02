Un classico della cucina mediterranea

I tagliolini all’Astice sono un piatto perfetto per una cena romantica a due. La ricetta è diventata un classico della cucina mediterranea. E’ perfetta per una cena romantica. I protagonisti di questa pietanza sono i tagliolini e l’astice.

Taglioni all’astice, il segreto della pasta all’uovo

I tagliolini sono una varietà di pasta all’uovo tipica della cucina italiana inserita nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni Molise e Piemonte (dove sono conosciuti col nome piemontese di tajarin. La larghezza del taglio (circa 4–5 mm) li pone tra i più sottili capellini e le più larghe tagliatelle. Hanno sezione piatta ed una lunghezza simile agli spaghetti; lo spessore deve essere inferiore al millimetro. È una pasta di veloce cottura, soprattutto se usata fresca, e si sposa bene con sughi leggeri, con pesce, condimenti delicati o in bianco. Infine, c’è l’astice. E’ uno dei crostacei più pregiati insieme all’aragosta ed è il più grosso tra quelli che vivono nel Mar Mediterraneo.

Taglioni all’astice, gli ingredienti

1 astice

200 gr. tagliolini

4/5 pomodorini

3 filetti di acciughe

1 spicchio d’aglio

prezzemolo

peperoncino

1 bicchiere vino bianco

sale e pepe

olio extravergine di oliva

Come preparare i tagliolini all’astice

Ecco la ricetta eseguita dallo chef Stefano Barbato. Iniziamo con l’apertura dell’astice. Tagliamolo a metà ed eliminiamo il budello. Ricordate di schiacciare le chele, poiché in cottura rilasceranno tutto il loro sapore. Tritiamo il prezzemolo e tagliamo i pomodorini. In una padella capiente, aggiungiamo un filo d’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio, insieme ai filetti di acciughe. Lasciamo soffriggere fino a che i filetti non si siano sciolti. Aggiungiamo poi l’astice e lasciamolo cucinare per una decina di minuti. Nel frattempo saliamo l’acqua e portiamola a bollore. Dopo un minuto di cottura dell’astice, inseriamo anche un bicchiere di vino bianco e facciamo evaporare, subito dopo aggiungiamo anche i pomodorini e un po’ di prezzemolo tritato, copriamo con coperchio e continuiamo la cottura. A questo punto facciamo cuocere i tagliolini e, nel frattempo togliamo l’astice dalla padella e lo spicchio d’aglio. Quando i tagliolini saranno quasi cotti, li versiamo in padella e li facciamo saltare. Conserviamo la chela per la presentazione del piatto. Lasciamo cucinare il tutto per il tempo necessario alla cottura della pasta. Scoliamola ed aggiungiamola al sughetto, lasciandola insaporire qualche minuto. Impiattare e servire.