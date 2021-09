La ricetta dello chef Stefano Barbato

Aragosta alla catalana, un piatto regale

Ricetta tipica del Sudamerica, diventata un must della cucina sarda

Per risparmiare, potete sostituire l’aragosta con un altrettanto squisito astice

L’insalata d’aragosta alla Catalana è considerato un piatto da Re. Semplice da preparare ma prezioso nel suo ingrediente principale, questo piatto sembra avere origini sudamericane, ma di sicuro è stato accolto con entusiasmo nelle cucine mediterranee. Il termine “catalana”, in questo particolare contesto, indica la preparazione di una insalata a base di cipolle e pomodori ad accompagnare il prezioso crostaceo. Ma se non volete spendere una fortuna, l’aragosta può essere sostituita dall’altrettanto buono astice. Altre variazioni dell’insalata di catalana danno la possibilità di utilizzare vari crostacei come gamberi, granchi o mazzancolle. La ricetta che proponiamo oggi è quella tradizionale che ha come protagonista l’aragosta. Abbiamo seguito i consigli dello chef Stefano Barbato.

Ecco gli ingredienti per l’aragosta alla catalana

5 grosse aragoste

2 pomodori

1 cipolla

sale e pepe

olio extravergine di oliva



La ricetta di Stefano Barbato per la catalana d’aragosta

Mettete una pentola d’acqua sul fuoco, salate e portate ad ebollizione. A questo punto, potete immergere le aragoste intere. Devono cuore al massimo per 10 minuti, quando avranno raggiunto un colorito rosso.

Nel frattempo tagliate a fettine sottili i pomodori e la cipolla e poneteli in un’insalatiera. Togliete dal fuoco le aragoste e fatele raffreddare su un piatto. L’insalata di pomodori e cipolla va insaporita con qualche cucchiaio di acqua di cottura del pesce, ancora calda. Mescolate per bene, aggiustate di sale e pepe e chiudete l’insalata con un abbondante giro d’olio extravergine d’oliva.

Il passaggio più importante della ricetta è mondare l’aragosta. Prendete l’aragosta con due mani, con una mano tenete il torace e con l’altra la coda. Staccate le due parti facendo forza verso l’esterno, dividendola così a metà. Con le mani schiacciate la corazza della coda e sfilate la polpa dal carapace, eliminando anche il filamento che si trova nella parte bassa della coda, l’intestino.

Tagliate la polpa a pezzetti e inserite l’aragosta nell’insalata di pomodori.

Un suggerimento importante: per assicurarvi di avere eliminato tutto l’intestino, fate un incisione sulla coda e aprite la polpa per verificare.