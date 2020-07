Pioggia di Stelle sabato 8 agosto alla cantina marilina di noto

Atmosfera magica, luoghi che entrano nel cuore e vi sedimentano, divertimento e passione. Sono tante, quest’anno, le direttrici che renderanno unica ‘Pioggia di Stelle’, la festa di Cantina Marilina a Noto, in programma sabato 8 agosto a partire dalle 20.

Nel pieno rispetto delle direttive per il distanziamento sociale previste dall‘ultimo DPCM per l’emergenza sanitaria globale, per questa sesta edizione ci sarà uno stravolgimento nell’organizzazione, senza, tuttavia, modificare il mood dell’evento che il piacere della condivisione del cibo e del vino.

Sul piazzale esterno, a ridosso di filari e ulivi, saranno sistemate postazioni per gli ospiti, mantenendo il giusto distanziamento sociale. Inoltre, direttamente ai tavoli, saranno consegnati i box dinner, così da evitare i buffet, peraltro non consentiti, e dare a tutti la possibilità di degustare le delizie che saranno preparate dalle donne di Cantina Marilina, dunque tutto artigianale e fatto in casa.

<<In degustazione– ha anticipato Marilina Paternò – ci saranno quattro dei nostri vini. Si tratta di quattro referenze che rappresentano la parte fresca e giovane ma anche che hanno fatto la storia dell’azienda. Avremo il nostro Suave il rosato di Nero d’Avola, i nostri due blend con il rosso di Nero d’Avola-Merlot e il nostro bianco con uve Viognier-Chardonnay, rispettivamente Currivu rosso e Currivu bianco ed infine la nostra storia, che è lo Sketta, il nostro Greganico molto fresco, annata 2019, novità assoluta in quanto uscirà proprio in questi mesi e in anteprima sarà in degustazionel’8 agosto. Ricordiamo che “Pioggia di Stelle” è l’annuale festa della cantina in vista della vendemmia di fine agosto che si preannuncia già molto interessante e decisamente generosa.È il nostro personale modo di stare insieme, festeggiare la natura e lo splendido territorio in cui sorge la cantina che è il Val di Noto e infine alzare i calici per cercare di disegnare il nostro nuovo futuro, fatto di progetti, momenti, promozioni, novità e tutto ciò che rappresenta la nostra azienda, sotto il profilo professionale, personale e produttivo. Non mancherà certamente il divertimento, seppur quest’anno non si potrà ballare sotto le stelle come gli anni precedenti, ma tuttavia ci saranno musica dal vivo, piacevolezza, ricercatezza, buon cibo e tante altre sorprese che non si possono anticipare, ma che non mancheranno. Nonostante alcuni limiti imposti dal periodo che stiamo vivendo un po’ tutti – ha concluso Marilina -abbiamo organizzato una festa che non deluderà le aspettative e vi consentirà di trascorrere una bellissima serata sotto le stelle, accanto ai filari di uva e respirando la natura>>.

Proprio per evitare assembramenti e facilitare l’accesso, Cantina Marilina ha predisposto, oltre ad ampi parcheggi e spazi all’aperto, anche la vendita on line dei biglietti di ingresso.

Per info e prenotazioni info@cantinamarilina.com oppure 0931 1799907