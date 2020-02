Il format #nonsolovino di Rallo per chi ama il gusto della scoperta

La negazione non è mai una scelta comunicativa felice. Ma, come sempre e per fortuna, esistono delle eccezioni.

È questo il caso del format #NONSOLOVINO, presentato dall’azienda Rallo, azienda agricola a Marsala, in occasione del pranzo stampa al Cre.Zi.Plus dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

<<“Parlare di vino senza il vino” è questo l’ambizioso progetto, diviso in quattro incontri, ognuno dei quali dedicato ad un senso, che del prezioso nettare di Bacco vuole si che se ne parli ma in maniera indiretta lasciandone intatta la piacevolezza del ricordo evocativo che la sua idea genera in noi.

Un ciclo di incontri tematici dedicato ad appassionati ed esperti del gusto che, attraverso un approccio sensoriale inedito, che mette alla prova sensibilità, cultura e abitudini, ne stuzzichi la sana curiosità e ne approfondisca la conoscenza>>spiegano i proprietari dell’azienda, Andrea e Sarah Vesco.

Obiettivo del progetto è raggiungere la piena consapevolezza attraverso la “sinestesia” che consente uno sguardo d’insieme grazie al coinvolgimento di tutti i sensi.

Un segnale forte che fa di Rallo un’azienda, fondata nel 1860 e condotta oggi da Andrea e Sarah Vesco, attenta alle tendenze e alle trasformazioni della società, che si muove con convinzione verso iniziative culturali trasversali che toccano numerose tematiche, non prettamente viticole o enologiche.

Il format proposto è articolato in quattro diversi appuntamenti dei quali tre si svolgeranno presso i locali del Cre.zi.Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo e uno presso i vigneti aziendali di Alcamo.

Quattro, dicevamo, i diversi item esperienziali proposti. Si comincia con l’affascinante mondo dei tè più pregiati, a seguire il foraging e la biodiversità che prevede l’esperienza diretta nei vigneti di Alcamo, si prosegue, poi, con i tessuti e le espressioni dell’arte tessile per concludere con i linguaggi della musica.

Andrea Vesco farà da padrone di casa a tutti gli appuntamenti, assistito da personalità ed esperti della materia. Ogni masterclass sarà coronata da un aperitivo finale all’interno del quale i vini Rallo saranno accompagnati dalle tapas proposte dagli chef di Cucina Cantiere del Cre.Zi.Plus..

Il primo incontro dal titolo “I Colori del Tè” in programma l’8 marzo, sarà rivolto alla Camellia sinensis, meglio nota come tè.

In questa occasione saranno degustate diverse tipologie di tè, la bevanda, seconda solo all’acqua, bevuta nel mondo 20.000 volte ogni secondo, declinata in diverse colorazioni (bianco, verde, nero, giallo) la cui differenza dipende dalla lavorazione delle foglie, ciascuna con caratteristiche organolettiche ben definite. La masterclass sarà condotta da Andrea Vesco insieme ad Alessandra Celi, esperta nazionale di tè e owner del brand Tè e Teiere di Roma.

I partecipanti seguiranno un percorso di approfondimento per conoscere i migliori tè al mondo e assisteranno, inoltre, alle tecniche di preparazione e di degustazione.

Inizio ore 16. Proseguirà un aperitivo con i vini Rallo. Luogo: CRE.ZI.PLUS.

Calendario e prossimi appuntamenti

08 marzo, domenica – I colori del Tè / Cre.Zi.Plus.

02 aprile, giovedì – Foraging / Patti Piccolo, Alcamo

27 aprile, lunedì – I Tessuti / Cre.Zi.Plus.

08 giugno, lunedì – La Musica / Cre.Zi.Plus.

Per info e prenotazioni consultare il sito e la pagina fb dell’azienda.